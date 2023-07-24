Akbelen Ormanı'nda direnişe jandarma müdahalesi: Gözaltı sayısı 8'e yükseldi, 4 kişi yaralandı

Muğla’nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı’nda ağaçların kesilmesine karşı çıkan köylülere jandarma biber gazıyla müdahale etti. Gözaltı sayısı 8'e yükselirken, 4 kişi yaralandı. Müdahale sırasında köylülerden bayılanlar oldu, bölgeye ambulans sevk edildi.

Muğla’nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı’nda açılmak istenen kömür madenine karşı İkizköylülerin doğa nöbeti tuttuğu alana bu sabah saat 05.30’da çok sayıda jandarma ve TOMA sevk edildi ve bölgedeki ağaçlar kesilmeye başlandı.

Jandarma ile köylüler ve çevreciler arasında arbede yaşandı. Jandarma, ağaç kesiminin sürdüğü bölgeye gitmekte ısrar eden köylülere ve çevrecilere biber gazıyla müdahale etti. İkizköylülerin avukatının da aralarında olduğu gözaltına alınanların sayısının 8’e yükseldiği öğrenildi. Müdahale sırasında 4 kişi de yaralandı.

Müdahaleye tepki gösteren köylüler, "ne yapıyorsunuz kadınlar var" diye bağırdı. Bir kadının bayıldığı sırada köylüler "ambulans çağırın" diyerek yardım istedi. (ANKA)