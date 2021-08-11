Akbelen Ormanı direnişine jandarma baskısı sürüyor

Limak ve IC Holding'in İkizköy Akbelen Ormanı'ndaki doğa katliamına karşı bölge halkının direnişine jandarma baskısı sürüyor.

Akbelen direniş komitesinden Deniz Gümüşel, bugün jandarmanın direnişçileri sürekli daha uzağa sürmesi nedeniyle basın açıklaması gerçekleştiremediklerini kaydetti.

Jandarmanın kamp alanına ilişkin dün varılan mutabakatı inkâr ettiğini aktaran Gümüşel, bugün direniş alanına Muğla Çevre Platformu'nun yanı sıra Ege Çevre Platformu, Ekoloji Birliği, Aydın Çevre Platformu, Didim Çevre Platformu ve CHP İlçe Örgütü'nün geldiğini belirtti. Gümüşel, jandarmanın yoğun ziyaretçi sayısından rahatsız olmasından dolayı baskılarını artırdığını vurguladı.

Gümüşel, kamp alanına ilişkin direniş yerini kaybetmeden bir çözüm aramaya devam ettiklerini söyledi.