Akbelen için nöbette olan köylüler zorla alandan çıkarıldı, direniş sürüyor

Orman yangınları başlamadan önce Limak tarafından hedef alınan Akbelen Ormanı, köylülerin ve çevre örgütlerinin mücadelesiyle savunulmuştu.

Bugünlerde hem yangın hem de Limak'ın hedefinde olan orman, yangın bahane edilerek önceki gün yeni bir saldırıya konu olmuştu.

Gece geç saatlerde direnen köylüler ve nöbet alanında bulunan çevre örgütü temsilcileri, jandarma tarafından zorla direniş alanından çıkarıldı.

Bu sabah saatlerinde Jandarma, Akbelen Ormanı'nı, bu ağaçlara günlerdir sahip çıkan İkizköylülerden ve doğa/yaşam savunucularından koruyor. Köylüleri alandan zor kullanarak çıkaran jandarma, Milas-Ören karayolunun kenarına sürdü.