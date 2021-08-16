Akbank yüzde 32,7'lik kârdan memnun değil: Toplantılar sıklaştırıldı, izinler iptal

Yılın ikinci çeyreğinde 2.1 milyar lira net kar açıklayarak yıllık bazda karını yüzde 32,7 artıran Akbank’ta, yönetimin sonuçtan memnun olmadığı ortaya çıktı.

Patronların Ensesindeyiz (PE) Banka Emekçileri Dayanışma Ağı’ndaki Akbank emekçileri, ikinci çeyrek sonuçlarının açıklanmasının ardından mobbinge varan boyutta performans baskısıyla karşılaştıklarını aktardılar.

Akbank emekçilerinin aktardığına göre Genel Müdür Hakan Binbaşgil tarafından bankada seferberlik ilan edilmiş durumda. Bu kapsamda normalde üç ayda bir yapılan bölge performans görüşmelerinin haftada bir olarak düzenlendiği, bölgelerin şubelerle yaptığı video konferansların sayısının da günde iki defaya çıkarıldığı belirtildi. Bunlara ek olarak gün içerisinde sürekli satış baskısıyla taciz edildiklerini söyleyen Akbank çalışanları, zaten ulaşılamaz durumda olan hedeflerin bir kez daha yükseltildiğini aktardılar.

İzinler iptal edildi

Akbank emekçilerinin verdiği bilgilere göre birçok çalışanın yıllık izinleri rızaları dışında iptal edilmiş durumda. Seferberlik kapsamında Genel Müdürlük’teki bazı ekiplerin Pazartesi gününden itibaren ofise çağrıldığı bilgisi aktarıldı. Uzaktan çalışmayla birlikte bankada artık normalleştirilmiş olan akşam mesailerinin ve tatil günlerinde zorunlu çalışmaların da banka yönetimi tarafından yeterli görülmediği anlaşılıyor. Pandemiyle birlikte hayatımıza giren uzaktan çalışma sömürüsüyle aslında evdeki çalışma saatlerinin ofistekine göre çok daha fazla olduğunu aktaran Akbank emekçileri, banka rakamlarının üst yönetimin istediği gibi olmamasının uzaktan çalışmalarıyla ilişkilendirilmesine tepki gösterdiler.

Temmuz ayında banka sistemlerinde meydana gelen arıza nedeniyle müşterilerine iki gün boyunca hizmet veremeyen Akbank’ta, iki günlük kesintinin bedeli çalışanlara zorunla fazla mesailerle ve yeni satış baskılarıyla yansıtılmıştı.

Finansal sonuçları kamuoyuna duyururken ‘çalışma arkadaşlarımız en önemli değerimiz’ diyen Akbank yönetimi, başarısızlığın(!) faturasını bir kez daha çalışanlarına kesmiş gözüküyor.

Banka Emekçileri Dayanışma Ağı'ndan Çağrı

Patronların Ensesindeyiz ağından bir araya gelen banka emekçileri, "Kâr oranlarının düşük olduğunu bahane eden yönetim banka emekçilerinin üzerindeki sömürüyü artırmaya çalışıyor. Bu durum Sabancı'nın fırsatçılığından başka bir şey ifade etmiyor. Banka emekçisi dostlarımızı patronun hak gasplarını ihbar etmeye ve PE Banka Emekçileri Dayanışma Ağı'nda birlik olmaya çağırıyoruz. Artan sömürüye karşı patronun ensesinde olan banka emekçilerinin sayısının artmasından, emekçilerin birlik ve dayanışmasından başka çare görmüyoruz." diyerek çalışma arkadaşlarına çağrıda bulundu.