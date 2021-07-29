Akbank kârını açıkladı: Tefecilik ve mobing kazandırıyor

Akbank, bu yılın ikinci çeyreği için yüzde 3,8, yıllık bazdaysa yüzde 32,7 artışla, 2,1 milyar lira net kâr açıkladı.

Geçen senenin 2. çeyreğinden bu yana geçen bir yılda yıllık yüzde 32,7 artış, yarıyıllar arası fark hesaplanınca yüzde 45'e yakın bir kâr artışı anlamına geliyor.

"Piyasa" aktörlerinin tahminlerinin de bu yönde olduğu, dolayısıyla tablonun bilançonun açıklanmasından önceki beklentilere uygun olduğu belirtiliyor.

Bu durum büyük oranda "normalleşme"ye bağlanıyor. Kapanma döneminde kredilerin arttığı, kredi/mevduat makasının banka lehine geliştiği, piyasanın canlanmasıyla birlikte de ücret ve komisyonların arttığı belirtiliyor.

Kamu bankaları patronlara çalışırken, Akbank tefecilikten kazandı

Halk borç batağına biraz daha sürüklenirken, bireysel kredi ve kredi kartı kullanımı arttı, Akbank böylece para kazanırken, bunun adı yapılan açıklamalarda "ekonomiye katkı" olarak konuldu.

Diğer bankaların da bilançolarını açıklamasıyla Akbank'ın ortalama banka kârlılığının üzerinde bir kâr etmiş olacağının görüleceği düşünülüyor. Bunun nedeniyse kamu bankalarının kârlılığının düşmesi olacak. Kamu bankaları özellikle patronların dış borç yükünü üzerlerine aldı, pandemide işyerlerinin ve küçük patronların desteklenmesine dönük görece düşük faizli kredi dağıtımı da bunların üzerine yıkıldı. Bu sırada Akbank'ın da içinde yer aldığı özel bankalar yükselen kredi faizlerinin kârını yuttu.

Akbank, bilançosunu bir bültenle açıkladı. Basında çıkan ilk haberler de büyük ölçüde bu bülteni aktarıyor. Bültende kadına fırsat eşitliği, karbon ekonomisini fonlamayarak çevreye hizmet, çalışanların en yüce değer olduğu türü hikayeler anlatılıyor.

Yine açıklamalara bakıldığında bankanın asıl önem verdiği göstergenin özkaynak karlılığı olduğu görülüyor. Bu banka patronunun ne kadar sermaye koyup, karşılığında oransal olarak ne kadar kazandığını gösteren temel gösterge. Diğer bankalarla rekabet ederken önemsenen de bu.

Geçen yılın aynı döneminde yüzde 10,4 olan özsermaye karlılığının bu yıl yüzde 12,8’e yükseldiği görülüyor.

Bir "kazanma" stratejisi: Aşırı çalıştırma

Akbank'ın "kazanma" stratejileri içinde az sayıda çalışanla çok kâr elde etmek merkezi öneme sahip. Finansal sonuçların açıkladığı basın bülteninde yer alan "çalışma arkadaşlarımız en önemli değerimiz" ifadesine Akbank emekçileri tepkili. Patronun kârı her yıl katlanırken yıllardır çalışan başı kârlılığın en yüksek olduğu banka Akbank. Çalışanlar yoğun iş yükü altında ezilmekte.

Yakın zamanda banka sistemlerinde gerçekleşen arızanın, çalışanlara fazla mesai ve yeni satış baskısı olarak yansıdığı belirtiliyor. Artan kârlılığı bir başarı hikayesi olarak sunan Akbank yönetimi, çalışanların prim almasını zorlaştıran yeni prim sistemlerini hayata geçirmekten de geri durmuyor.