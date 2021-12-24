Akaryakıt fiyatlarında indirim

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, akaryakıtta ÖTV düzenlenmesi yapıldığını buna göre LPG ve motorinde indirim yapıldığını duyurdu.

Açıklamaya göre LPG'de 72 kuruş, motorinde 5 kuruş indirim yapılırken, indirimin pompa fiyatına yansıyacağı bildirildi.

"Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV (Özel Tütekim Vergisi) Düzenlemesi" başlıklı diğer açıklamada ise benzinde 41 kuruş, motorinde 40 kuruş ve LPG’de 1 liralık indirim yapıldığı kaydedilerek, "İndirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır" denildi.