Akar'dan İdlib açıklaması: Mutabakata uygun değil

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu'nun da katılımıyla videokonferans toplantısı gerçekleştirildi.

Akar, "İdlib'de hava taarruzlarında artış var. Bu mutabakata uygun değil. Biz anlaşma çerçevesindeki esaslara uyuyoruz" dedi.

Savunma Bakanı, "ABD'nin YPG'ye silah ve mühimmat desteği sağladığını esefle görüyoruz. YPG tam anlamıyla PKK'nın kendisidir" şeklinde konuştu.