Akar'dan ASELSAN ve SADAT açıklaması

TBMM Genel Kurulu’nda Tarım ve Orman Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı 2022 bütçeleri ve 2020 kesin hesapları görüşüldü.

Bakanlığının bütçesine ilişkin konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye’nin kuzeyine yapılan harekatlar sonrasında 1 milyon Suriyelinin memleketlerine döndüğünü bildirerek, “Bu harekatlar sonrası yaklaşık 470 bini İdlip’te olmak üzere 1 milyonu aşkın Suriyeli evlerine ve topraklarına gönüllü, güvenli ve saygın şekilde evlerine dönmüşlerdir” dedi.

Bakan Hulusi Akar, Afganistan’daki Kabil Havaalanının işletmesine yönelik Katar ile görüşmelerin sürdüğünü söyleyerek, “Tüm Afgan halkı ve bölgenin istikrarı için önemli olan Kabil Havaalanının işletilmesine yönelik çalışmalara Katar ile koordineli şekilde devam edilmektedir” diye konuştu.

Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin “mülakatlarını SADAT’ın yaptığı” yönündeki iddialara ise “Personel ve askeri öğrenci alımları İŞKUR, ÖSYM ve ilgili kurumlarla koordineli olarak, idari ve adli denetime açık şekilde gerçekleştirilmektedir. Bakanlığımızın SADAT adli şirket ile hukuki, ticari, mali ve kurumsal yapı olarak hiçbir ilgisi yok ve olmadı” diye yanıt verdi.

Tank Palet'in satışı

Akar, Tank Palet Fabrikası’na ilişkin de değerlendirmede bulunarak, “Fabrikanın veya arsasının satışı söz konusu değildir. Fikri ve sınai mülkiyet hakları dahil olmak üzere fabrikaya ait tüm varlıklar devlet mülkiyetindedir. Fabrikanın idamesi ve yönetimine yönelik tüm faaliyetler Milli Savunma Bakanlığı denetim ve kontrolünde icra edilmektedir. İşletme hakkı süresince fabrika personeli mağdur edilmemiş, Bakanlığımız ASFAT bünyesine alınmışlardır. Yapılan işlemlerin tamamı Anayasa ve kanunlara uygun olarak gerçekleşmiş. İşletme devrine ilişkin açılan dört dava Yargıtay tarafından reddedilerek, yasalara uygun olduğu teyit edilmiştir” diye konuştu.

'Değeri 250 milyon dolar'

Bakan Akar, fabrikada altı fırtına obüsü, bir adet Altay tankı prototipi üretildiğini bildirerek, “Fabrikada altı adet fırtına obüsü, bir adet Altay tankı prototipi BMC savunma şirketi tarafından üretilmiştir. Altay tankı güç grubu için yapılan ihracat lisansı başvurularından sonuç alınamamıştır… Arifiye’nin değeri 20 milyar olarak telaffuz edildi. Altyapı, bina ve tezgah parkları değeri 250 milyon dolar olarak belirlenmiştir” dedi.

'Aselsan' yanıtı

Akar, daha sonra; milletvekillerinin sorularına yanıt verdi. Akar, ASELSAN’ın Katarlılara satıldığı iddiasına ilişkin “ASELSAN kamuoyuna açıklama yaptı. Çoğunluk hissesi Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı’na ait. Dolayısıyla yurtdışına satılması gerçek dışıdır. ASELSAN bu iddialarla ilgili hukuka başvuracağını açıklamıştır” dedi.

Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığı iddiasını da yalanlayarak, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde kimyasal silah yok" diye konuştu.