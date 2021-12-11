TSK'dan subay ve astsubayların 'cinsel hayatına' yeni düzenleme: 'Heteroseksüel' olmak şart 

Milli Savunma Bakanlığı, “Fakülte ve Yüksekokullar Askerî Öğrenci Komutanlığı ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksekokullardan Yetişen Subay ve Astsubaylara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlandı. Buna göre yeni düzenlemede subay ve astsubay adaylarının cinsel hayatlarıyla ilgili maddede değişikliğe gidildi.
23 Mart tarihli yönetmelikte “Evli, hamile, çocuklu, daha önceden evlenmiş, herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak karı-koca gibi birlikte yaşamamış/yaşamıyor olmak veya gayritabii cinsi eğilimleri tespit edilmemiş olmak” ifadesinin bulunduğu madde ikiye ayrıldı.
Maddenin yeni hali şu şekilde:
“i) Evli, hamile, çocuklu olmamak, daha önceden evlenmemiş olmak.”
“j) Herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak karı-koca gibi birlikte yaşamamış/yaşamıyor olmak veya gayritabii cinsi eğilimleri tespit edilmemiş olmak.”
'Kız arkadaşıyla yaşayamaz'
Yönetmelikte yer alan askeri öğrenciliğe giriş şartlarına göre adaylar kız arkadaşlarıyla aynı evde yaşayamayacak.
'Heteroseksüel' olmak şart
Heteroseksüellik yani sadece karşı cinse ilgi duymak dışında LGBT adaylar kabul edilmiyor.
Yönetmelikteki değişikliğin tam metni şu şekilde: