Akar ve kuvvet komutanları Azerbaycan'da

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesini Şuşa’da kabul etti.

Ziyaret, Dağlık Karadağ'da Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki 44 günlük savaşta Şuşa'nın Azerbaycan tarafından alınmasına atıfla Bakü tarafından ilan edilen "8 Kasım Zafer Günü" dolayısıyla düzenlendi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Azerbaycan’daki temaslarını sürdürüyor.

Akar ve TSK komuta kademesi sabah saatlerinde Şuşa'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Görüşmeye Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov da katıldı. Görüşmede Akar tarafından AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "8 Kasım Zafer Günü" tebrikinin iletildiği kaydedildi.