Akar depremlerin ardından askerin geç çıkmadığını iddia etti: 'Kesinlikle söz konusu değil'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hatay Serinyol'daki TSK Lojistik Destek Üssü'nde düzenlenen Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na katıldı. Bakan Akar, AA editörlerinin sorularını yanıtladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından TSK'nın arama-kurtarma çalışmalarına geç katıldığı iddialarına ilişkin Akar, "Doğal Afet Arama-Kurtarma timlerimizi saat 04.30'da seferber ettik. Uçaklarımızı seferber ettik, gemilerimizi seferber ettik" dedi. Depremlerin ardından askerin hemen bölgeye müdahale ettiğini ileri süren Bakan Akar, "Mehmetçiğin geç çıkması asla söz konusu olmadığı gibi geri çağrılması kesinlikle söz konusu değil. Böyle bir şey düşünülemez" ifadesini kullandı.

Akar, depremlerde 103 TSK personelinin yaşamını yitirdiğini belirterek, "103 silah arkadaşımız hayatını kaybetti" dedi.

'Hava şartları gecikmelere neden oldu'

"2. Zırhlı Tugayımız Maraş'ta, 39. Mekanize Tugayımız İskenderun'da süratle, emir beklemeksizin arama kurtarma çalışmalarına müdahil oldu" açıklamasında bulunan Hulusi Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri, Bakanlık bünyesinde, arama kurtarma, depremle mücadele ile alakalı kimler varsa ilk andan itibaren seferber ettik" dedi.

Akar depremlerin ardından gecikmelere hava şartlarının neden olduğunu ileri sürerek, "O şartlarda kalkış yapılmaması lazım. Fakat olayın aciliyeti nedeniyle bazı riskleri göze alarak üç A400M uçağımız Ankara, İstanbul, İzmir’e vardılar" aktarımında bulundu.

Depremin ardından "1 ayda 6 bin 320 sorti" yapıldığını belirten Akar, "Hava Kuvvetlerimizin ulaştırma sortisi olarak 6500 sortiyi 1 yılda yaptığı düşünülürse ne kadar yoğun çalıştığımız ortaya çıkacak" yorumunda bulundu.

"Devletimizle milletimiz, omuz omuza tek yumruk tek yürek olarak mücadele ettik" diyen Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri, bakanlık bünyesinde, arama kurtarma, depremle mücadele ile alakalı kimler varsa ilk andan itibaren seferber ettik" dedi.

'Terörle mücadele aksatılmadı'

Depremlerin ardından Kıbrıs dahil olmak üzere tüm askeri birliklerin teyakkuza geçtiğini ifade eden Bakan Akar, bu dönemde "terörle mücadele faaliyetinin de aksatılmadığını" söyledi.

"6 Şubat'tan itibaren 8 taciz ve saldırı oldu. Sessiz kalmamız söz konusu değil, gerekli karşılık verildi, 53 terörist etkisiz hale getirildi" diyen Akar, "YPG terör örgütü ve PKK'nın aynısı. Dostlarımız ve müttefiklerimizden artık bu konuda direnmeyip gerçeği görmelerini, anlamalarını bekliyoruz" dedi.

'Ege'deki zenginlikleri eşit olarak paylaşmak istiyoruz'

"Depremin ardından 55 ülkeden beni aradılar. Birçoğu yardım teklifinde bulundu. Türkiye açısından baktığımızda 90'ın üzerinde ülke yardım gönderdi" ifadelerini kullanan Akar, depremin ardından komşu ülkelerle ilişkilerin olumlu yönde değiştiğini söyledi.

"Bu dönemde müttefiklerimizle, dostlarımızla, komşularımızla olumlu bir ajanda oluştu, olumlu bir diyalog ortamı doğdu" diyen Akar, Yunanistan'la ilişkilerin de olumlu yönde değiştiğini ancak bazı sorunların halen mevcut olduğunu belirterek, "Yunanistan ile bizim sorunlarımız var. Bunları barışçıl yollarla çözmeye çalışıyoruz. Müttefiklik yoluyla, diyalog yoluyla çözmeye çalışıyoruz. Bir an önce Ege başta olmak üzere bu problemleri çözmek istiyoruz. Özellikle Ege'deki zenginlikleri eşit olarak paylaşmak istiyoruz" yorumunda bulundu.

Akar, her zaman Türkiye'nin diyaloğa açık olduğunu söyledi. Yunanistan'daki tren kazasına değinen Akar, "Bu dönemde Yunanistan'da da çok büyük bir tren kazası meydana geldi. Olayın ardından biz de Yunanistan tarafını arayarak desteklerimizi sunduk" dedi.

'Finlandiya biraz daha hızlı hareket ediyor'

Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği müzakerelerine değinen Hulusi Akar, "Finlandiya ve İsveç'in taahhütlerini yerine getirmesini istiyoruz. Biz NATO'nun açık kapı politikasına karşı değiliz. Terörle mücadelemize saygı duyulmalı. Ordumuzun mücadelesinin dost ve müttefik ülkeler tarafından engellenmesi mümkün olamaz" ifadelerini kullandı.

"Finlandiya biraz daha hızlı hareket ediyor" yorumunda bulunan Akar, "Dini değerlere hakaretin saygısızlık ve hukuki bir sorun olduğunu görmek lazım. Bunun bir an önce düzeltilmesi lazım" dedi.

"Toplantılar, görüşmeler askıya alınmıştı ama geçtiğimiz günlerde yine görüşme yapıldı" diyerek görüşmelerin tekrar başladığını ifade eden Akar, beklentilerinin "Finlandiya ve İsveç'in hızlıca taahhütlerini yerine getirmesi" olduğunu söyledi.

'Birlikte olduğumuz Suriyeliler var, onlar hiçbir şekilde endişeye kapılmamalı'

"Bizim Suriye'de işgal girişimimizin olmadığını, Suriye başta olmak üzere komşularımızın toprak bütünlüğüne saygı duyduğumuzu, burada sadece terörle mücadele için bulunduğumuzu belirttik" diyerek Suriye ile ilişkiler hakkında konuşan Bakan Akar, "Suriye'de durumun düzelmesiyle buradaki Suriyelilerin de oraya döneceğini söylüyoruz" dedi.

Akar, depremlerin ardından 56 bin Suriye vatandaşı Türkiye’den ayrıldığını aktardı.

Bakan Akar, Türkiye'nin "beraber hareket ettiği Suriyelilere" de mesaj göndererek, "Bizim hem yurt içinde hem de Suriye'de birlikte olduğumuz Suriyeliler var, onlar hiçbir şekilde endişeye kapılmamalı. Biz onları hiçbir şekilde zora sokacak, eylemde, tasarrufta davranmamız söz konusu değil. Bu konuda içlerinin rahat olması lazım" yorumunda bulundu.

"Bizim yaptığımız çalışma Şam'ın da egemen haklarını destekleyen bir çalışma" iddiasında bulunan Akar, "Bizim yaptığımız işgal değil, gasp değil. Yapmaya çalıştığımız şey hudutlarımızın ve 85 milyonun güvenliğini sağlamak. Suriye tarafı zaman zaman bunu anlar görünüyorlar. Ülkemizi ve topraklarımızı korumak konusunda hiçbir şarta bağlı olmadığımızı, savunma hakkımızı kullanacağımızı belirtiyoruz" dedi.

'TSK'nın güçlü olması, güçlü Türkiye, güçlü NATO, güçlü ittifak demektir'

ABD'den F-16 satın alımı ve mevcut F-16'ların modernizasyonuna değinen Akar şunları söyledi:

"Elimizdeki F-16'ların modernizasyonu söz konusu. ABD Savunma Bakanı ile yaptığımız görüşmeler olumlu. ABD Kongresi'ne gönderildi. Birçok yapıcı ifadeye rağmen, çok az da olsa olumsuz görüşler var.

Bizim isteğimiz Beyaz Saray'ın aklı selim bir şekilde olumlu bir yanıt vermesi. Bizim temennimiz budur. Ekstrem bir seçeneğe gidilmemesi gerekir.

Bizim başka alternatiflerimiz de var, bunların bilinmesi var.

Biz 73 yıldır NATO üyesiyiz. TSK'nın güçlü olması, güçlü Türkiye, güçlü NATO, güçlü ittifak demektir. Temennimiz dileğimiz günlük kararlar verilmemesi."

Akar, Türkiye'nin F-16 konusunda çaresiz olmadığını belirterek, "Bu konuda çaresiz olmadığımızı, elimizde seçenekler olduğunu herkesin bilmesini istiyoruz" dedi.

'F-35'lere ödediğimiz paraların geri ödenmesi konusunda görüşüyoruz'

Türkiye'nin ayrıldığı F-35 savaş uçağı programı hakkında konuşan Akar, "F-35 birlikteliğimiz bitti. 18 0cak'ta bir toplantı yapıldı. Bazı mutabakatlar sağlandı. Görüşmelere devam edeceğiz" dedi.

"Programa geri dönüş ayrı bir konu. Bizim görüşmelerimiz ödediğimiz paraların geri ödenmesi konusunda. Ayrıca bize zimmetlenen 5 adet F-35 var. Bunları görüşmeye devam ediyoruz" diyen Akar, "Temennimiz müttefiklik ruhuna uygun şekilde sonuçlanması" yorumunda bulundu.

Tahıl koridoru

Rusya ve Ukrayna'nın tahıl koridorunun süresinin uzatılması için anlaşmasını beklediklerini söyleyen Akar, "Rusya-Ukrayna arasında tahıl koridorunda süre uzatımına da iki taraf da olumlu yaklaşıyor, olumlu sonuçlanacağına inanıyoruz. 18 Mart'ta sürenin uzatılacağı kanaatine sahibiz" dedi.