Akademisyeni hedef alan saldırganlar Rektör'le fotoğraf çektirdi

Geçtiğimiz aylarda mezuniyet töreni ertesinde Amasya Üniversitesi'nde akademisyen olarak görev yapan Dr. Girayalp Karakuş, ülkücü bir grubun saldırısına uğramıştı. Saldırıyı gerçekleştiren Ülkü Ocakları üyeleri daha sonrasında üniversiteden uzaklaştırma cezası almıştı.

Öte yandan Ülkü Ocakları, geçtiğimiz günlerde Amasya Üniversitesi'nde Rektörlük ve Fakülte dekanlarıyla görüşmeler yaparak fotoğraf çektirdi. Fotoğrafları Ülkü Ocakları üyeleri sosyal medya üzerinden paylaştı.

Amasya Ülkü Ocakları Başkanı, uzaklaştırma cezası aldıkları belirtilen saldırganlarla birlikte Rektör Süleyman Elmacı ve Rektör Yardımcısı Önder Duman'la birlikte makam odasında çektirdikleri fotoğrafı paylaştı. Uzaklaştırma cezası alan saldırganlar ayrıca Eğitim Fakültesi Dekanı Resul Çekin'le de fotoğraf çektirdi.

Öte yandan Ülkü Ocakları üyeleri, Rektör Yardımcısı Halil Apaydın'la yaptıkları görüşmeleri de toplu fotoğraf olmadan paylaştı. Söz konusu fotoğraflarda, diğer ziyarette bulunan kişilerin tamamı yer almadı.

Uzaklaştırma almış kişilerin kampüse serbest bir şekilde girmeleriyse dikkat çekti.

Akademisyen Karakuş'a, Haziran ayında saldıran ve bıçak çeken Ülkü Ocakları üyeleri, öğreci olarak kayıtlı oldukları Üniversite'den uzaklaştırma cezası almıştı.