Akademisyen suç duyurusunda bulundu: 'Ülkücüler tehdit etti'

Geçtiğimiz aylarda mezuniyet töreni ertesinde Amasya Üniversitesi'nde akademisyen olarak görev yapan Dr. Girayalp Karakuş, ülkücü bir grubun saldırısına uğramıştı.

Üniversite içerisindeki mobbing ve intihal iddialarına dikkat çekmesinin ardından hedef alınan Karakuş, öğrencilerin düzenlediği bir edebiyat söyleşisine katılması nedeniyle de tehdit edilmişti.

'Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdum'

Dr. Girayalp Karakuş, "Ülkü Ocakları üyelerinin saldırının ardından kişisel sosyal medya hesapları üzerinden kendisini hedef gösteren mesajlar paylaştığını" söyledi. soL'a konuşan akademisyen "söz konusu paylaşımlar nedeniyle Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurduğunu" belirtti.

Daha önce de Karakuş’a saldıran ve bıçak çeken şahıslar “şiddete maruz kaldıkları gerekçesiyle” hem üniversite hem de akademisyen hakkında şikâyetçi olmuştu.

Sosyal medyadaki paylaşımlarında saldırganların “Giray’a selam söyle o anlar” ve “Amasya üniversitesi ülkücüleri olarak okulumuzda hiçbir şekilde Türk gençliğine zarar verecek hiçbir oluşum ve şahsa müsaade etmeyeceğiz” şeklinde ifadeler kullanıldığı görüldü.

Karakuş bu ifadeler üzerinden ‘iftira, hakaret ve tehdit’ten savcılığa suç duyurusu başvurusunda bulundu.

'Burası üniversite burada bilim, düşünce üretilir'

Konuya ilişkin soL’a konuşan Dr. Karakuş şu ifadeleri kullandı:

"Beni Amasya Üniversitesi’nde barındırmayacaklarmış. Onlara cevabım, ben yurtsever bir insanım. Burası üniversite, burada bilim, düşünce üretilir, fikirler yarışır, çatışır. Ancak bu üniversitede ülkücü olduğunu söyleyen birileri, fakültelerin kendilerine ait olduğunu iddia etmektedir. Bu insanlar, kendilerinden olmayana yaşama hakkı tanımıyor, her fırsatta şiddete başvuruyorlar. Bizim duruşumuz belli. Bana yapılan saldırı, suçlama ve iftiralar karşısında suskun kaymayacağım. Bu kişilerin arkasında ne gibi bir güç var ve bu şekilde davranma cesaretini nereden alıyorlar bilmiyorum. Ama birileri Türkiye'deki üniversiteleri kendi çiftliği gibi görmekte.”

Hakkında açılan davalar 'delil yetersizliği' gerekçesiyle reddedildi

Daha önce Karakuş, Amasya Üniversitesi Rektörü Süleyman Elmacı ve Dekan Dudu Duygu Kılıç’ın bilimsel tezlerinde intihal olduğu, üniversitede kadrolaşma yaşandığı, soruşturmasında usulsüzlükler yapıldığı yönündeki iddialarını da gündeme getirmiş ve mobbinge maruz kaldığını ifade etmişti.

Karakuş’un bu demeçlerinin ardından üniversite yönetimi ve rektör yardımcısı “iftira” suçlamasıyla dava açarken, Karakuş'un soL'a verdiği bilgiye göre bu davalar da "delil yetersizliği" gerekçesiyle reddedildi.