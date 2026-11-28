Ankara Başsavcılığı koordinesinde LGBT hakları alanında faaliyet yürüten derneklere yönelik “Ailem Güvende” adıyla düzenlenen operasyonda 70 kişi gözaltına alındı.

Soruşturmaya internet ve sosyal medya platformlarındaki paylaşımlar gerekçe gösterildi.

Başsavcılık, yazılı açıklamasında, söz konusu paylaşımların Türk Ceza Kanunu’nun 226. maddesinde düzenlenen “müstehcenlik” ile 227. maddesinde düzenlenen “fuhşa teşvik, fuhşun yolunu kolaylaştırma veya fuhşa aracılık etme” suçlarını oluşturabilecek nitelikte olduğunu ileri sürdü.

Paylaşımların “aileyi, çocukları ve gençleri hedef aldığını” iddia eden savcılık, bunların “genel ahlak anlayışını ihlal edici ve kamu düzenini bozucu” olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Paylaşımlar engelleniyor

Dün, Ankara merkezli 31 ilde eşzamanlı ev baskınları ve aramalar yapıldı.

Savcılık, hakkında işlem yapılan 77 kişiden 70’inin gözaltına alındığını, dört kişinin ise başka suçlardan cezaevinde bulunduğunu bildirdi. Açıklamada, diğer üç kişinin durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

Soruşturmaya konu paylaşımlar için de 5651 sayılı Kanun kapsamında “kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle içeriklerin kaldırılması veya erişime engellenmesine yönelik işlemlerin sürdüğü belirtildi.

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