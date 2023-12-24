'Aile yapısı' adı altında çocuklara bunları öğretiyorlar: Berdel, levirat, taygeldi...

Ortaokul ve lise müfredatında seçmeli dersler arasında yer alan ancak kimi okullarda fiili olarak zorunlu tutulan “Türk Sosyal Hayatında Aile Yapısı” isimli ders tepki çekti.

2023-2024 eğitim öğretim yılında müfredata giren ders, Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde “Aile kültüründeki bozulmaların toplumsal yapıyı olumsuz etkileyeceği üzerinde durulacak olan derslerde, ailevi değerlerin gelişimine katkı sağlayacak örf, adet ve geleneklere değinilecek” ifadeleriyle duyurulmuştu.

Müfredata bu yıl giren ders, toplam 72 saatlik öğretim programını içeriyor. Ders, seçmeli olarak görünse de bazı okullarda zorunlu olarak okutulduğu iddia ediliyor.

Seçmeli olmasına rağmen kimi okullarda fiili olarak zorunlu tutulan dersin müfredatı da tepki topladı. Çocuklara ders kapsamında birden fazla kadınla evlenmek, kardeş çocuklarının evliliği, eşi ölen kişinin eşinin kardeşiyle evlenmesi gibi kavramların öğretildiği ortaya çıktı.

Ders kapsamında çocuklara öğretilen kavramların bazıları şöyle: