'Aile Sağlığı Merkezleri'nin üçte biri 99 öncesi binalar'

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki şiddetli depremin ardından İstanbul'daki riskli sağlık kuruluşlarına ait binaların tahliye edilmesine karar verildi. Öte yandan birinci basamak sağlık kuruluşu olan Aile Sağlığı Merkezleri'nin (ASM) durumu da merak konusu olmuştu.

Habertürk'ün haberine göre, Birlik ve Dayanışma Sendikası Marmara 1. Şube Başkanı Dr. Ahmet Taptuk Mehlepçi, Aile Sağlığı Merkezlerinde deprem güvenliğine dair hiçbir önlem alınmadığını belirterek, İstanbul'da bulunan yaklaşık 1.100 ASM binasının sadece dörtte birinin depreme dayanıklı ve müstakil olduğunu söyledi.

ASM'lerin en az üçte birinin ise 1999 yılından önce yapıldığını kaydeden Dr. Mehlepçi, "Bu binalar çok eski olduğu için çok güvenli olduklarını düşünmüyoruz. İl Sağlık Müdürlüğü'nün de bu ASM'lerin güvenli olup olmadıklarını göstermeye yönelik bir çalışması yok. Bununla bizim ilgilenmemiz gerektiği belirtiliyor; bu durumda kendi başımızın çaresine bakmamız isteniyor" diye konuştu.

'Deprem bölgesindeki ASM'ler çalışıyor durumda olsaydı can kaybı azalırdı'

Depremden hemen sonra Hatay'a, Kahramanmaraş'a ve Adıyaman'a gittiğini belirten Mehlepçi, özellikle Hatay'da ASM'lerin tamamına yakınının yıkılmış olduğunu, geri kalanların da ağır hasarlı olduğunu dile getirdi.

Dr. Mehlepçi, "Deprem bölgesindeki ASM'ler çalışıyor durumda olsaydı can kaybını azaltacak şekilde müdahale edecekti; çünkü ASM'ler çok yanı başımızda. Her mahallede bir ASM var. Bizler bu ASM'lerin İstanbul'da ve Türkiye çapında bir an önce müstakil ve çelik konstrüksiyon yapı haline dönüştürülmesini istiyoruz. Mümkün olduğu kadar da müstakil ve yeni binalarda konuşlandırılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'ASM'lerin deprem sonrası ayakta kalabilmesi gerek'

99 depreminin üzerinden 24 yıl geçtiğini hatırlatan Dr. Ahmet Taptuk Mehlepçi, "24 senedir hiçbir şey yapılmıyor. 4-5 senedir gerek sendika olarak gerek Türk Tabipleri Birliği Aile Kolu olarak ısrarla ASM'lerimizin depreme dayanıksız olduğunu söylüyoruz. Devletin şehir hastanelerine harcadığı para 21,5 milyar TL; ancak ASM yapmaktan imtina ediliyor" diye konuştu.

Aile hekimlerinin özellikle İstanbul'da bina bulmanın çok zor olduğunu aktaran Dr. Mehlepçi, "Kirası en uygun yere gitmek zorunda kalıyoruz. Buralar da güvenli değil. Bu duruma müdahale edilmediği sürece aile hekimleri en ucuz kira neredeyse orayı tutmak zorunda kalacak. ASM'lerin deprem sonrası ayakta kalabilmesi için güvenli yapılar olması gerekecek" dedi.