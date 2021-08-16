Aile hekimliği çalışanları iş bıraktı

Aile hekimliği çalışanları, 1 Temmuz'da yürürlüğe giren "Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği"ne karşı bugün Türkiye genelinde iş bıraktı.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) tarafından yapılan çağrıyla çok sayıda ilde iş bırakan çalışanlar basın açıklaması yaparak taleplerini duyurdu.

Açıklamalarda aile hekimliği uygulamasında iş güvencesinin yeni yönetmelikle sona erdiği, il sağlık müdürlüklerine sözleşme feshi, açığa alma, sözleşme yenilememe gibi yetkiler verildiği belirtildi.

AHEF'in eylem takviminin açıklanması ile bakanlık söz konusu yönetmelikte değişiklik yaparak, kronik hastaların takibine ilişkin ek sorumlulukları yerine getirmeyen aile hekimlerinin ve aile sağlığı çalışanlarının maaşlarından yüzde 10’luk bir kesinti yapılmasını öngören uygulamayı kaldırmıştı.

Öte yandan aile hekimliği çalışanları eylem takviminin tüm yönetmelik iptal edilene kadar süreceğini belirtti.