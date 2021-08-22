Aile hekimlerine maaş kesintisi

CHP Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, aile hekimlerine yeni yönetmelikle yeni hak gaspları yapıldığını ifade ederek, “Bu hak gasplarına karşı Aile Hekimlerinin 16 Ağustos pazartesi günü yapacaklarını açıkladıkları iş bırakma eylemine engel olmak için cuma gece yarısı yapılan değişik ile Aile Hekimlerinin mevcut işlerine ilave kronik hastalıklar ile ilgili takip yapmazlarsa uygulanacak ücret kesintisi maddesi kaldırıldı, ancak 15 Ağustos’ta yatan maaşlarında yönerge değişikliğine rağmen bu kesintiler uygulandı” açıklamasını yaptı.

1 Temmuz 2021’de yürürlüğe giren yeni Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği ile aile hekimlerinin birçok hak gaspına uğradığını belirten İlgezde, “Aile Hekimleri hakları olan iyileştirmeleri beklerken, aksine cezalandırıcı bir yönetmelikle karşı karşıya kaldılar. Pazartesi günü iş bırakma eylemi açıklamasından sonra apar topar cuma gece yarısı Aile Hekimliği Tarama Ve Takip Katsayısına İlişkin Yönerge ile mevcut işlerine ilave kronik hastalıklar ile ilgili takip yapmazlarsa uygulanacak ücret kesintisi maddesi kaldırıldı. Eylemi kırmak için yapılan bu harekete rağmen hekimlerin 15 Ağustos’taki maaşlarından bu kesintiler yapıldı” dedi.

Kesintiler geri ödenmedi

İlgezdi yaptığı yazılı açıklamada “Yönetmelik maddesi değiştiği halde kesinti yapıldı ve bu yapılan kesintiler geri de ödenmedi” dedi ve aile hekimlerinin bordrolarının da sisteme daha yeni yüklendiğini kaydetti.

Bordroları yayınlamayarak yapılan kesintinin gizlenmeye çalışıldığını belirten İlgezdi, “Yapılan kesintiler nedeniyle Aile hekimleri maaşları ortalama yüzde 5 ile 10 arası düştü” ifadesini kullandı.

Yapılan ancak uygulanmayan yönerge değişikliğinde gerekçe olarak pandeminin gösterildiğine de dikkat çeken Akkuş İlgezdi, “Kronik hastalık takip ile ilgili yönerge değişikliğinde gerekçe olarak pandemi gösterildi. Bu da demek oluyor ki, pandemi sonrası bu kesintiler tekrar yapılacak. Aile hekimleri özveri ile çalışırken, Bakanlık aile hekimlerini küstürmek için elinden geleni yapıyor” açıklamasında bulundu.

Yeni yönetmelikte aile hekimlerinin çalışma şartlarını kötüleştiren birçok düzenlemenin de olduğuna dikkat çeken İlgezdi, “Yeni yönetmelikle Aile Hekimlerine eklenen iş yükü, negatif performans yani yapmazsan maaş kesintisi kısmında genişletmeler mevcut. Hekimler açısından kazanım olarak görülebilecek tek bir madde yok. Sansür maddeleri de olan yönetmelikle basına kamu hizmeti hakkında izinsiz bilgi vermek diye bir suç icat edilmiş durumda. Bu yönetmelik derhal düzeltilmelidir” diye belirtti.