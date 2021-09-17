Aile hekimlerine hukuksuz maaş kesintisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, 1 Temmuz’da yürürlüğe giren ve hak gasplarına neden olan yönetmeliğe karşı Anayasal haklarını kullanarak iş bırakan aile hekimlerinin maaşlarının kesildiğini belirtti.

Yazılı bir açıklama yapan İlgezdi “İş bırakma eylemine katılan hekim ve aile sağlığı merkezi çalışanlarına hiçbir soruşturma açılmadan maaş kesintisi yapılması kabul edilemez. Hem haklarını gasp edin, hem de buna ses çıkaran sağlıkçılara bir de maaş kesintisi uygulayan, böyle bir hukuk devleti olamaz” ifadesini kullandı.

İzmir, Bursa, Samsun ve Balıkesir'de aile hekimlerinin 16 ve 27 Ağustos’taki iş bırakma eylemine katılan hekim ve sağlıkçılara maaş kesintisi yapıldığını belirten İlgezdi, “Aile Hekimleri iş bırakma eylemi sonrası bir soruşturma dahi açılmadan maaş kesintisi yapılması yönetmeliklere aykırı. Bakanlığın amacı hekimleri küstürmek, birinci basamak sağlık sistemini yok etmek” dedi.

İlgezdi “Bazı illerde kesinti yapılmadı, bazı illerde soruşturma açıldı, İzmir, Bursa, Samsun ve Balıkesir’de ise soruşturma açılmadan kesinti yapıldı. Bu illerde kesintiden sonra soruşturma açıldığı bilgisi geliyor. İktidarın her uygulaması gibi burada da yasalara aykırı işlemler yapılıyor” açıklamasında bulundu.

Yeni yönetmeliğin derhal iptal edilmesi çağrısı yapan İlgezdi “Aile hekimlerine yapılan bu muameleler yüzünden birinci basamak sağlık sistemimiz çökme riski ile karşı karşıya. 3 bin 500'den fazla aile hekimi bu yönetmelik değişmezse istifa edecek. Bunun suçlusu bakanlık olacak” dedi.