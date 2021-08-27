Aile hekimleri ikinci kez iş bıraktı

Aile hekimleri bugün ikinci kez iş bırakarak İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde bir basın açıklaması yaptı.

İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) ve Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) üyeleri İl Sağlık Müdürlüğü önünde yaptıkları basın açıklamasında, 16 Ağustos’taki iş bırakma eylemleri sonrası Sağlık Bakanlığı'ndan bir geri adım atılmadığı için bugün ikinci kez iş bırakma eylemi yaptıklarını bildirdi.

Yapılan basın açıklamasında "Peki pandemi sürerken aile hekimliği çalışanları neden iş bırakıyor?" denilerek şu ifadelere yer verildi:

'Alkışlarla başlayan süreç cezaya dönüştü'

"Çünkü tüm dünyada 2 yıla yakın süredir pandemi ile en önde savaşan sağlık çalışanları el üstünde tutulurken, maalesef ülkemizde Aile hekimliği çalışanları için alkışlarla ile başlayan bu süreç pandemi devam ederken 30 Haziran 2021’de yayımlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği ile Aile Hekimlerini ve Aile Sağlığı Çalışanlarını nasıl cezalandırabilirize dönüştü. Aile Hekimliği Çalışanları olarak bu duruma gerçekten hiçbirimiz anlam veremedik, veremiyoruz."

'İzinsiz demeç vermek 50 ceza puanı'

Yeni yönetmelikle yapılan değişikliklerin tamanına yakınının aile hekimlerinin aleyhine olduğunu belirten hekimler ve sağlık çalışanları şunları dile getirdi:

"Basında veya sosyal medyada izinsiz bilgi veya demeç vermek 50 ceza puanı! (sahte evrak düzenlemek, işe alkollü gelmekle eş görülmüş bu eylem) Sağlık çalışanının halkımızı bilgilendirmek için basına konuşması veya bilgi vermesi ne kadar büyük bir suçmuş meğer.."

Üstelik aynı eylemi bir kez daha yaparsa iki kat ceza puanı veriliyor.

Yeni yönetmelik ile iki yıllık sözleşme süresi içinde 5 kez aynı veya farklı sebeple ceza puanı alırsa iş akdi sona erme tehdidi ile karşı karşıya kalıyor.

Herhangi bir sebeple 150 ceza puanı alırsa iş akdi sona erme tehdidi yine karşımızda.

Entegre hastanede çalışan aile hekimliği çalışanları 2 yıllık sözleşme süresince 5 kez nöbete mazeretli veya mazeretsiz gitmediği zaman iş akdi sona eriyor. Mazeretin yok sayıldığı bir hukuk devleti olabilir mi!

Bakanlık müfettişlerinin herhangi bir sebeple soruşturma başlatması ve bu soruşturma sonucunda iş akdini sona erdirebilmesi tehdidi yine karşımızda bu yönetmelik ile.

Herhangi bir sebeple açığa alınan Aile hekimliği çalışanı 4 aya kadar görevden uzaklaştırılabiliyor ve bu dönemde hiç bir hak edişini alamıyor, yargısız infazla karşı karşıya kalıyor.

İl sağlık müdürlükleri hem soruşturma başlatıyor, hem ceza veriyor, hem sözleşme feshi yapıyor. Bunlara itirazlar da yine il sağlık müdürlüğüne yapılıyor.

Cezaevi aile hekimliği birimlerinin gider ödenekleri %80 azaltıldı. Bu şekilde o birimlerde çalışacak aile hekimi bulmak imkansızlaşacak.

Ayrıca günlük mesai saatlerinin tamamının harcanmasına rağmen istenilen oranda yapılamayacak kronik hastalık izlemlerini yapamadığımız zaman %10 gelir kaybına uğrayacağımız madde içeriyor bu yönetmelik. Bakın yapmadığımız için değil yapamadığımız yapamayacağımız izlemlerden dolayı maddi kayıp yaşayacağız."

'11 yılda özlük ve gelir konusunda hep geriye gittik'

Aile hekimliğinin 11 yıllık sürecinde Aile Hekimliği çalışanlarının hem özlük hem de elde edilen gelir konusunda hep geriye gittiği belirtilen açıklamada "Sürekli eklenen görevlere rağmen ücret kayıpları giderek artmaktadır. Verileceği belirtilen ek ödemeler konusunda da kamuoyuna herkese verildiği algısı yapılmış ancak ödemeler için birçok şart konarak ek ödemelerin Aile Hekimliği Çalışanlarına ödenmemesi için idare elinden geleni yapmıştır. İşte biz tüm bu nedenlerden dolayı iş bırakıyoruz ve bakanlığımız sesimizi duymadığı ve olumlu adımlar atılmadığı takdirde her türlü hukuki ve eylemsel mücadelemize devam edeceğimizi devam edeceğimizi tüm kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" denildi.