Aile hekimleri ülke genelinde 2 gün süreyle iş bıraktı

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) ile sendikalar ve hekim derneklerinin çağrısıyla bugün yurt genelinde aile hekimleri iş bırakarak özlük haklarının iyileştirilmesini ve ceza yönetmeliğinin kaldırılmasını talep etti.

Ankara'da Ulus Meydanı'nda basın açıklaması yapan aile hekimleri adına konuşan AHEF Başkanı Kemal Noyan etkin bir sağlıkta şiddet yasası istediklerini, aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının makul bir ödeme ve emeklilik hayatı talep ettiklerini dile getirdi.

Noyan son zamların ardından aile sağlığı merkezlerinin elektrik, doğalgaz faturalarını ödeyemediklerini ve personel giderlerini karşılayamadıklarını söyledi. Noyan aile hekimlerinin taleplerini şöyle sıraladı:

Etkin bir sağlıkta şiddet yasası ve bu yasaları uygulayan adalet sistemi istiyoruz.

30 Haziran 2021 tarihli ödeme sözleşme yönetmeliğinin geri çekilmesini ya da önerilerimiz doğrultusunda revize edilmesini istiyoruz.

Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları olarak makul bir ödeme, hak ettiğimiz bir emeklilik yaşamı istiyoruz.

Aile sağlığı merkezi gider ödemelerinin, ASM gider artışına paralel olarak artırılmasını istiyoruz.

İzmir'de yarın basın açıklaması yapılacak

Tüm Türkiye’de 2 günlük iş bırakma eylemi yapan aile hekimliği çalışanları İzmir'de de tabip odası toplantı salonunda yarın yapılacak eyleme hazırlık toplantısı gerçekleştirdi. Hekimler sağlıkta şiddete ve ceza yönetmeliğine karşı, özlük hakları için eylemlerine devam edeceklerini belirttiler.

İzmir

AHESEN, Birlik Dayanışma Sendikası, Genel Sağlık-İş Sendikası, SES, İZAHED İzmir Aile Hekimleri Derneği, İZASED İzmir Aile Sağlığı Çalışanları Derneği ve TAHUD'un (Türkiye Aile Hekimliği Uzmanları Derneği) destek verdiği basın açıklaması yarın İzmir'de İl Sağlık Müdürlüğü önünde 12.30'da yapılacak.

AHEF siyasi iktidar tarafından herhangi bir adım atılmaması durumunda 17-18 Şubat'ın ardından 14-15-16 Mart tarihlerinde de eylemlerine devam edeceklerini açıklamıştı.

Aile hekimleri İstanbul ve Ankara başta olmak üzere yurdun birçok kentinde iş bırakarak basın açıklamaları yaptılar.

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