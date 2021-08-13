Aile hekimleri 16 Ağustos'ta iş bırakıyor

Aile hekimleri, Temmuz’da yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ne karşı 16 Ağustos’ta iş bırakıyor.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) "Baskı, dayatma içeren, uluslararası hukuk normlarına ve Anayasamıza açıkça aykırı, çalışanı ayrıştıran, köle gibi gören, gelir kaybını derinleştiren, hukuksuz aile hekimliği ödeme ve sözleşme yönetmeliğine tepki amacıyla" 16 Ağustos ve 27 Ağustos tarihlerinde iş bırakma kararı aldı.

AHEF tarafından yapılan açıklamada, sözkonusu yönetmelikle aile hekimlerinin meslek güvencelerinin ortadan kaldırılmak istendiği belirtildi ve “İdarenin mobingine açık hale geldik. Ücret artışımızı beklerken kendilerine de defalarca uygulanmasının imkansız olduğunu belirttiğimiz yönetmelikten geri durmadılar” denildi.

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) da bir açıklama yaparak yönetmeliğin aile hekimliği çalışanlarının özlük haklarında kayıplara neden olduğunu, iş güvencesini ortadan kaldırdığını ve uygulanabilirliği olmayan kronik hastalık izlemleri ile hak ediş kayıplarına yol açtığını bildirdi.

AHESEN, 16 Ağustos tarihinde bir günlük iş bırakma kararı aldıklarını ve taleplerinin karşılanmaması halinde 27 Ağustos tarihinde de iş bırakarak Ankara'ya yola çıkacaklarını ve 28 Ağustos'ta Ankara’dan seslerini duyurmak üzere meydanlarda buluşacaklarını bildirdi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi de meslektaşlarının mücadelelerinde yanlarında olacağını duyurdu. TTB Merkez Konseyi imzasıyla yapılan açıklamada "Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolumuz (AHEK), 01.07.2021 tarihinde yürürlüğe giren, ceza ve fesih yönetmeliği olan 'Aile Hekimliği Sözleşme Yönetmeliği'ne karşı yürütülecek mücadele ile ilgili eylem takvimini önceden kamuoyuyla paylaşmıştır. Yönetmeliğe karşı yürütülecek program ekte sunulmuştur. Aile hekimleri ve aile sağlığı merkezi (ASM) sağlık çalışanlarının iş güvencesini tamamen ortadan kaldıran, ücretlerini ve temel kazanılmış haklarını gasp eden, görüş ve düşünce açıklama özgürlüğünü ortadan kaldıran, halkın sağlık hakkından ziyade sağlık piyasasına hizmet eden, ‘ceza yönetmeliğine’ karşı başlatılan mücadele süreci, yönetmelik geri çekilene dek sürdürülecektir. Sözleşme yönetmeliğinin iptali için meslektaşlarımızın yapacağı haklı ve meşru her türlü emek mücadelesinin yanında olduğumuzu bildirir; tabip odalarına çalışmalarında başarılar dileriz" denildi.