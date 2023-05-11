'Aile' dizisinin setinde kaza: İnceleme başlatıldı

Show TV'de yayınlana ve başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Canan Ergüder, Nur Sürer, Nejat İşler ve Yüsra Geyik'in yer aldığı "Aile" dizisinin 11. bölüm çekimlerinde kaza meydana geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ay Yapım, sette yaşanan kaza için inceleme başlatıldığını duyurdu.

Yapım şirketinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Aile dizimizin 11. bölümünün efektli final sahnesinin çekimleri sırasında üzücü bir hadise yaşanmıştır. Bazı çalışma arkadaşlarımızın yaralanmalarına neden olan bu olayın meydana gelmesine ilişkin olası hata ve ihmaller ile ilgili incelemeler başlatılmıştır.

Hizmet alınan şirketler başta olmak üzere her türlü araştırma ve inceleme yapılacak ve tarafımızca sonuca ulaştırılacaktır. Bütün çalışma arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."

Kontrolsüz büyük bir patlama gerçekleşti

Kazanın ayrıntıları da belli oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Aile dizisinin önceki akşam üstü mezarlıkta çekilen patlama sahnesinde kaza yaşandı.

Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki sahne gereği bomba yüklü araç patlatılacaktı. Kıvanç Tatlıtuğ'un karakteri bomba konulan arabayı fark edip ailesini uyardıktan sonra bombanın gürültüyle patlatılması planlanıyordu.

İlk iki tekrarda bir sorun çıkmadı ancak 3. tekrar yapılırken Ay Yapım'a ait araçta beklenmedik anda kontrolsüz büyük bir patlama gerçekleşti, rüzgârın da etkisiyle alevler artınca ekipte korku ve panik ortamı yaşandı.

Nejat İşler'in sakalı, Canan Ergüder'in saçında yanıklar oldu

Dizinin Ceylan'ı İpek Çiçek kontrol amacıyla hastaneye götürüldü. Nejat İşler'in sakalında, Canan Ergüder'in saçında ufak yanıklar oldu.

Set paydos edildi, inceleme başlatıldı.