AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) seçilen 40 milletvekilinin 20 Mayıs 2016'da dokunulmazlıklarının kaldırılması ve yargılanmasına dair ihlal kararı verdi.

Avukat Mahsuni Karaman, "AİHM, bugün açıkladığı Encü/Türkiye kararı ile HDP’li 40 milletvekilinin 20 Mayıs 2016 tarihinde dokunulmazlıklarının kaldırılması ve yargılanmaları nedeniyle ifade hürriyetlerinin ihlal edildiğine karar verdi" dedi.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Avukat Ramazan Demir de karara dair şu paylaşımı yaptı: "AİHM, HDP’li 40 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması ile ilgili ihlal kararını açıkladı. Muhalefetin de koşa koşa ortak olduğu ve Kürt siyasi hareketine karşı anayasa da açıkça çiğnenerek işlenen suçlarda son perde de bu şekilde kapanmış oldu. AİHM’in Büyük Daire kararı ile birlikte değerlendirildiğinde gözaltına dahi alınamaması gereken Selahattin Demirtaş ve arkadaşları 5 yıldır cezaevinde. Biten yargılamaların yeniden açılması,devam edenlerin düşürülmesi,tutuklu milletvekillerinin de derhal tahliye edilmesi gerekir."