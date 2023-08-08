Aidatlarla ilgili yeni düzenleme

Site sakinlerinin tepkisine yol açan fahiş aidat ücretleri için yeni bir düzenleme yapılması planlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Adalet ve İçişleri Bakanlıkları'nın hazırladığı yasal çerçeveye son şekli verildi. Çalışma Meclis'e sunulacak. Buna göre, herkes site yönetemeyecek.

Sabah’ın haberine göre, sertifika almış tesis yönetim şirketleri site yönetimlerini alabilecek. Şirketlerin denetimini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı "bağımsız denetçilerle birlikte" yapacak. Sitelerin bütçeleri, nereye harcama yapıldığı, ne kadar aidat toplandığı her yıl denetlenecek. Defterleri incelenecek.

Sertifika verilecek

Edinilen bilgilere göre, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nda bazı değişiklikler yapılacak. Siteleri yöneten tesis yönetim şirketlerine mesleki standartlar getirilecek. Bu standartları sağlayan firmalara sertifika verilecek. Sektörün meslek tanımı yapılacak.

Türkiye'de 3 bin 800 tesis yönetim şirketi bulunuyor. Bunlar genel kurulda oy çokluğuyla seçiliyor. 3 bakanlığın hazırladığı düzenleme yasalaşırsa, bu şirketlerden belge alamayan kapanacak. Tesis yönetim şirketlerinden "saha tecrübesi, adli sicil kaydı ve mali belgeler" istenecek.

Bakanlığın sertifikalandırdığı şirketler arasından seçim yapılacak.

Tavan sınır gündemde

Temmuz ayında asgari ücrete yapılan yüzde 34'lük zammın ardından site aidatlarında da ara dönem artışları başlamış, bazı sitelerde yüzde 70'e varan oranda zamlar gerçekleşmişti. Yüksek zamlar fahiş artış olarak nitelendirilecek ve yüzde 30'luk tavan sınırı uygulamasına geçilecek.