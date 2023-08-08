Altın dahil bazı mücevherlerin ithalatına ek mali yükümlülük

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan kararıyla bazı ürünlerin ithalatına yüzde 20 ek mali yükümlülük getirildi. Karar AB ve serbest ticaret anlaşması imzalanan ülkelerden yapılacak ithalatta geçerli olmayacak.

Kararda sözkonusu ürünler şöyle sıralandı:

Altından olanlar,

Pırlantalı altından olanlar

Kıymetli metallerle kaplama adi metallerden olanlar

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı şöyle:

“MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler harici menşeli bazı eşyanın ithalatında ek mali yükümlülük tahsil edilmesidir.

(2) Ekli tabloda yer alan eşyanın Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler harici diğer ülkeler menşeli olanlarının ithalatında karşılarında gösterilen oranlarda ek mali yükümlülük tahsil edilir.



MADDE 2- (1) Ek mali yükümlülük, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve genel bütçeye irat kaydedilir.

MADDE 3-(1) 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer gümrük mevzuatının, gümrük vergisinin tesciline, tahakkukuna, tahsiline, geri verilmesine, takibine ve teminata bağlanmasına ilişkin usul ve şekle müteallik hükümleri, bu Karar kapsamında uygulanacak ek mali yükümlülüğün tescili, tahakkuku, tahsili, geri verilmesi, takibi ve teminata bağlanması işlemlerinde de uygulanır.

MADDE 4- (1) Bu Karar yayımı tarihini takip eden üçüncü gün yürürlüğe girer.

MADDE 5- (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.”