Aidatlara enflasyon sınırı gündemde: Meclis açılınca görüşülecek

Ev kiralarındaki artışların yanı sıra aidatlara gelen zamlar da tepkilere neden olmuştu.

TRT Haber'de yer alan habere göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Adalet ve İçişleri bakanlıklarının ortak çalışmasıyla aidatlara düzenleme getirilmesi için çalışma hazırlandı. Bu çalışmaya göre, aidatlara enflasyon oranı üzerinde zam yapılmaması öngörülüyor.

Üç bakanlığın konuyla ilgili yasa hazırlığının Meclis 1 Ekim'de açıldığında gündeme gelmesi bekleniyor.

Şu anki haliyle aidat artışı için oy çokluğuyla karar alınması yeterli oluyor. Apartmanda tadilat ve tamirat işlemleri için ise 4'te 3 oy çokluğuyla karar alınıyor. Aidatların artırılması için de nitelikli çoğunlukla karar alınması söz konusu olabilecek.

Ayrıca düzenleme ile sertifika almış kişiler site yönetimlerine talip olabilecek.