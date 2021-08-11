Ahu Özyurt'un görevine son verildi

Gazeteci Ahu Özyurt, 3 yıldır çalıştığı TV100’deki görevine son verildiğini açıkladı.



Özyurt, "Üç yıla yakın zamandır program yaptığım ve hep büyük keyifle çalıştığım tv100‘deki görevime ekonomik nedenlerle son verildiğini öğrendim. Ekip arkadaşlarım ve kanal yönetimine, konuklarıma sonsuz teşekkürler ediyorum" dedi.