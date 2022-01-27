Ahmet Nur Çebi'den Şafak Mahmutyazıcıoğlu açıklaması

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Antalya’da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sabah saatlerinde Yeşilköy'de bir balıkçıda silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Beşiktaş Yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili "Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na Allah'tan rahmet diliyorum. Kulübümüze önemli hizmetleri oldu. Camia olarak kendisini anacağız. Çok üzgünüm. Nur içinde yatsın" dedi.

Ne olmuştu?

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu şoförü ile birlikte Bakırköy'de bulunan balıkçılar çarşısında bir restoranda yemek yerken kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olay yerinde bulunanların ihbarı üzerine gelen sağlık ekibi ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şoförü ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.