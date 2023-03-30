Ahmet Necdet Sezer'den Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile görüştü.
Kılıçdaroğlu bugün Sezer’i Ankara’daki evinde ziyaret etti.
Görüşmede Kılıçdaroğlu’na CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen eşlik etti.
Görüşmenin ardından gazetecilere konuşan Ahmet Necdet Sezer, Kılıçdaroğlu için "Başarılı olmasını diliyorum" dedi. Bir gazetecinin "Destekliyor musunuz efendim?" sorusuna Sezer "Evet" diye yanıt verdi.