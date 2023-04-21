Ahmet Hakan'ın Kılıçdaroğlu’na hak vereceği tuttu: 'Çok doğru'

Hürriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Alevi” çıkışını çok doğru bulduğunu söyledi. Hakan, ”Keşke bu açıklamayı bu kadar geciktirmeseydi” yorumunda bulundu.

Ahmet Hakan’ın bugünkü köşe yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Kemal Kılıçdaroğlu’nun, 'Ben Aleviyim. Hak Muhammed Ali inancı ile yetişmiş samimi bir Müslümanım' diye başlayan 'Alevi' başlıklı videosunu beğendim. Türkiye toplumunun mezhep ayrımcılığı gibi bir ilkelliği geride bırakacak olgunluğa eriştiğini düşünenlerdenim. Kılıçdaroğlu’nun açıklamasının, bu ilkel yaklaşımı inatla ve ısrarla sürdürenleri hedef aldığını düşünüyorum.

Ta en başından beri hep şunu savundum: Bu tür konularda susup geçiştirmek yerine, üzerine üzerine gitmek gerekir. Susmak, yutkunmak, geçiştirmeye çalışmak yerine 'Evet, Aleviyim, var mı diyeceğin?' denmesinin çok daha anlamlı ve etkili olduğunu düşündüm, söyledim.

Bu açıdan Kılıçdaroğlu’nun bu çıkışı, çok yerinde bir çıkıştır. Tek bir eleştirim olabilir Kılıçdaroğlu’na: Keşke bu açıklamayı bu kadar geciktirmeseydi. 10 yıl önce, 5 yıl önce, 2 yıl önce yapsaydı."