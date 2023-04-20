Bahçeli 'Kürtler' ve 'Alevi' videoları üzerinden Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

"Kürtler" ve "Alevi" notuyla yayınladığı videolar üzerinden Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Bahçeli "Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, küresel emperyalizmin dayatma, tembih ve telkinleriyle kimlik siyasetine keskin dönüş yapması, etnik ve mezhebi hassasiyetleri çok tehlikeli şekilde kaşıyarak kanatma hevesine düşmesi vahim bir sorumsuzluk örneğidir" ifadesini kullandı.

Bahçeli "Ülkemiz ağır bir felaket döneminin yaralarını hızla sararken, manevi zenginliğiyle feyizlendiğimiz ramazan ayımızı idrak edip bayrama vasıl olmuşken, Kılıçdaroğlu'nun 'Milyonlarca Kürt'e terörist muamelesi yapılıyor' iftirası ülkemize, milletimize, bin yıllık kardeşlik hukukumuza ayıplı ve ahlaksız bir saldırıdır. Bu saygısız üslubu, bu edep ve gerçek dışı uydurmayı telaffuz etmenin yanı sıra, olağan saymak, tepkisiz kalmak bir defa iç barış ve huzur ortamına kastetmek, aynı şekilde Türkiye'yi ateşe atmaktır. Kılıçdaroğlu düştüğü dipsiz bataklıkta her geçen gün batarken ülkemizi de beraberinde çekmenin sinsi telaşına kapılmıştır. Çabalar beyhude, fitne saçmak boşunadır" diye devam etti.

Bahçeli mesajında şunları kaydetti:

"Maalesef ve çok açıktır ki, Kılıçdaroğlu'nun karanlık ağzı bölücü terör örgütü PKK'nın ağzıdır. Kılıçdaroğlu'nun gündemi 'Tarihi şark meselesi'nin gündemidir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı görevine aday olan bir şahsın etnik ve mezhebi tahriklere tevessül etmesi içine sürüklendiği acıklı çaresizliğinin ve satırları husumetle yazılmış gizli ajandasının bir bakıma ibret verici deşifresidir. Türk milleti bu oyuna gelmeyecek, Kürt kökenli kardeşlerim bu melun tuzağa düşmeyecektir. Şırnak'ta uzatılan ikram İzmir’den alınacaktır. Hakkari'den uzatılan el Yozgat'tan tutulacaktır. Kardeşliğimize hançer sallamak isteyenlere asla fırsat verilmeyecektir."