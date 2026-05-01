Ahmet Hakan'dan AKP'ye 'mutlak butlan' uyarısı: 'Ortalığı karıştırır, iç cepheyi sarsar'

CHP'ye yönelik "mutlak butlan" iddiaları gündemdeyken Hürriyet gazetesi yazarı, yandaş Ahmet Hakan'dan iktidara uyarı geldi.

Ahmet Hakan, "mutlak butlan" kararı çıksa bile CHP seçmeninin Özgür Özel'in liderliği altında toplanacağını söyledi. Hakan, "CHP seçmeni katiyen Kemal Kılıçdaroğlu’nun peşinden gitmez" dedi.

"Bırakın şu mutlak butlanın peşini" diyen Hakan şöyle devam etti:

"CHP’yi Özgür Özel ve arkadaşlarının elinden alıp Kemal Kılıçdaroğlu’nun eline vermek...

Böyle bir olay gerçekleşirse şu iki şey olur: CHP seçmeni katiyen Kemal Kılıçdaroğlu’nun peşinden gitmez, CHP seçmeni katiyen Özgür Özel ve arkadaşlarını bırakmaz.

Mutlak butlan...

Ortalığı karıştırır, tartışmaları büyütür, kaosa hiç de mütevazı olmayan bir katkı yapar, iç cepheyi sarsar, lüzumsuz bir enerji israfına yol açar.

Ancak siyasi tabloyu değiştirmez. Bırakın şu mutlak butlanın peşini."