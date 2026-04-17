Özgür Özel 'Mutlak butlan bekliyoruz ama CHP’den ayrılmayacağız' dedi iddiasına yanıt geldi

AKP’ye yakınlığıyla bilinen TGRT Haber’den Fatih Atik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in il başkanlarıyla yapılan toplantıda “Mutlak butlan bekliyoruz ama CHP'den ayrılmayacağız” dediğini öne sürmüştü.

Atik, butlan kararının netleştiğini de iddia etti.

Bu iddiaya ilişkin CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut’tan açıklama geldi.

Bulut, “Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in, Ankara’da İl Başkanlarımızla yaptığı toplantıda ‘Mutlak butlan bekliyoruz ama CHP’den ayrılmayacağız’ şeklinde bir ifade kullandığı iddiası alenen yalandır. Bu iddia, açıkça kamuoyunu yanıltmaya yönelik kurgulanmış bir dezenformasyon örneğidir. Asılsız söylemler üzerinden siyasi tartışma yaratmaya çalışan; kaynağı belirsiz ve doğruluğu teyit edilmemiş bu tür uydurma söylemlere itibar edilmemesi rica olunur” dedi.

Öte yandan bugün konuya ilişkin gündeme gelen bir diğer haberde, CHP’ye yönelik mutlak butlan kararı için Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda bir hukukçu danışmanın Adalet Bakanlığı’nın desteğiyle çalışma yürüttüğü, AKP’de karara karşı olan bir ekibin ise Erdoğan’ı ikna etmek için Saray’a gittiği öne sürülmüştü.

