Ahmet Hakan-Bülent Arınç kavgası sürüyor: Mahrem bilgileri kaset faresi dostlarına verirsin

Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan ile eski Meclis Başkanı Bülent Arınç arasındaki tartışma sürüyor.

Hakan'ın Arınç'a ilişkin "Ruhu AK Parti’den çoktan koptuğu halde bedenini koparmaya bile cüret edemiyor. Fakat buna rağmen afra tafrası hiç eksik olmuyor. Fazla zorlarlarsa Erdoğan’a karşı rakip olabilirmiş! Kimler zorlayacaklarsa Allah billah aşkına, zorlasınlar şu Bülent Arınç’ı... Zorlasınlar da... Alsın boyunun ölçüsünü!" sözlerine dün yanıt veren Arınç, sert ifadeler kullanmış, "Hadsizliklerine son vermen için ilk ve son kez uyarıyorum" demişti.

Yanıt yazısında "seninle yaşamak zorunda olduğu için acısı her fotoğrafından yüzünden okunan kedin Sekter'e dahi acıyorum" diyen Arınç'a bugün Ahmet Hakan'dan yanıt geldi.

Hakan, kedisinin ağzından yazdığını söylediği köşe yazısında "Sana istemediğin kadar çok mahrem bilgi veririm. Sen ister o mahrem bilgileri, kaset faresi dostlarına verirsin. İster önümüzdeki polemiklerde kullanırsın. Artık orası senin bileceğin iş" dedi.