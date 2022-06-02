Ahmet Hakan bildiğiniz gibi: 'Sürtük' sözleri değil, 'damat' rahatsız etti

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milyonlarca yurttaşın sokağa çıktığı Gezi Direnişi'ni hedef alırken kullandığı "sürtük" ifadesi büyük tepki çekerken, Ahmet Hakan, CNN Türk'teki Tarafsız Bölge programındaki "üslup" eleştirisiyle dikkat çekti.
Yandaş kalem, Erdoğan'ın bu sözlerine ilişkin tek kelime etmezken, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a yönelik kaleme aldığı mektuptaki ifadeleri hedef alıp "Üslup da üslup değil. Yok damadın, yok oğlun, yok ailen..." dedi.
Hakan'ın bu sözleri özellikle sosyal medyada büyük tepki konusu oldu.