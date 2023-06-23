Ahmet Ercan: Kuzey Marmara'da 2045'ten önce deprem beklemiyorum

11 ilde büyük yıkım getiren ve en az 50 bin kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş depremlerinin ardından İstanbul depremi bir kez daha gündeme geldi. Deprem uzmanları yerel ve merkezi otoriteye uyarılarda bulunarak önlem alınması gerektiğini söylerken, İstanbul halkı da sağlamlığından emin olmadığı evler konusunda endişeli.

Prof. Ercan da Twitter'dan yaptığı paylaşımında "sağlam yer, sağlam ev" vurgusu yaparken, 2045'e kadar deprem beklemediğini belirtti.

Ercan, "Defalarca yazdım, halen soruyorlar. Jeofizik, ayrıca lineer sistem analizleri, kaya mekaniği, sismoloji, kabuk güç-yenilme hesaplarına göre Kuzey Marmara'da 2045'ten önce deprem beklemiyorum. Deprem kestirimleri hava durumu değil ki haftalık değişsin! Sağlam yerde, sağlam ev yeter" diye yazdı.