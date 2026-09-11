Ahbap soruşturması kapsamında 20 kişi daha tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ahbap Derneği’ne ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında 7 Eylül’de beşinci dalga operasyon gerçekleştirilmiş, 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Hürriyet'teki habere göre, soruşturma kapsamında 49 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler dün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na götürüldü.

Savcılık ifadelerinin ardından hâkimliğe sevk edilen 20 şüpheli tutuklandı.

21 şüpheli yurtdışı yasağı 8 kişi ev hapsi olmak üzere toplamda 29 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Satın alma müdürü anlattı: 'Haluk Levent mama parasını bile harcadı' iddiası

Ahbap Derneğine yönelik soruşturmada tutuklanan satın alma müdürünün savcılık ifadesi de ortaya çıktı. Müdür Deniz Şimşek kitaptan kedi-köpek mamasına kadar tanık olduğunu iddia ettiği milyonluk usulsüzleri anlattı.

Derneğe yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan bir şüpheli, 14 Temmuz'da cezaevinden savcılığa şikayet dilekçesi gönderdi. Dernek müdürüne yönelik suçlamalar içeren dilekçede Deniz Şimşek'in depremden sonra zenginleştiği, depremzedeler için gönderilen yardımları depolayıp sattığı, kedi-köpek mamaları satan bir toptancıya 300 milyon TL’lik fatura kestirdiği ve depremzedeler için toplanan keresteleri sattığı iddia ediliyordu.

Bu suçlamaların ardından gözaltına alındıktan sonra 30 Temmuz'da tutuklanan Şimşek, ifadesinde suçlamaları kabul etmedi.

Satın alma müdürü, “Bu yapının içinde değildim; bir süre sonra da dışlandım” diyerek hakkındaki suçlamaların da ayrıldığı eşinden kaynaklandığını iddia etti. Derneğin deprem bölgesinde konteyner kırtasiyeler kurarak kırtasiye malzemeleri dağıtmasına yönelik planı paylaşan Şimşek, ifadesinde şunları söyledi:

"(…) adlı şirketin ilk teklifi 66 milyondu. Teklifi inceledim, (yönetime) fiyatların çok yüksek olduğunu, kalemlerin kimisinde 2 kat, kimisinde 5 kata kadar makas olduğunu söyledim. Teklif birkaç gün sonra 44 milyon TL olarak geri geldi. Daha sonra deprem bölgesindeki arkadaşlar arayıp depolara kitap geldiğini söyledi. Çeşit çeşit kitaplar TIR’larla gönderilmişti. Arayanlara haberimin olmadığını söyledim. Sorunca, kitapların 80 milyon bedelle (ilk teklifi yapan) firmadan alındığını söylediler.

(Şirketin sahibi) A.A. adlı işadamını dernekte sürekli görüyordum. (Dernek yöneticisi) Hüseyin Küçük’ün ortağı olduğu söyleniyordu. Sonradan araştırdığım ve öğrendiğim kadarıyla bahsedilen kitaplar yayınevinin deposunda kalan, kimisi eski, kimisi tedavülden kalkmış daha doğrusu müfredat dışı konuları içeren kitaplarmış. Deprem bölgesinde (kırtasiye için) konteynerler kurulmadı."

Şimşek ifadesinde derneğin milyonlarca lira tutarındaki alım-satımlarında gördüğünü öne sürdüğü usulsüzlükleri de anlattı. "Bir diğer satın alma işleminde usulsüzlüğü anlatan Şimşek, "İzmir’den 30 milyon TL bedelli bin 500 ton küçükbaş hayvan yemi, bin 500 ton büyükbaş hayvan yemi, 750 kilo kedi maması, 750 kilo köpek maması satın alınacaktı" diye konuştu.

'Şoförlerin çaldığını iddia etti'

Deprem bölgesine yönelik gıda ve kahvaltılık alımına ilişkin de ifade veren satın alma müdürü ifadesine şöyle devam etti:

"Haluk Levent bana bizzat deprem bölgesinde fazlasıyla gıda ve özellikle kahvaltılık ihtiyacı olduğunu, kahvaltılık sepeti satın alma işi olacağını söyledi. İlk satın alımımız 30 milyon TL bedelliydi. Satın alımın (…) şirketinden yapılacağını söyledi. Kahvaltılık ürün satın alımını bir firmadan 430 ton şeklinde 4 veya 5 seferde toplamda 230 milyon TL bedelle gerçekleştirdik. Daha sonra bu ürünlerle ilgili Hatay’dan arandım. Üç TIR geldiğini, sevk irsaliyeleriyle malzemeler arasında büyük fark olduğunu ve bunu tutanağa geçtiklerini söylediler. Şirket ürünleri tam gönderdiğini ancak şoförlerin çaldığını iddia etti."

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