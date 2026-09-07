Ahbap Derneği'ne beşinci dalga operasyon: 47 kişi gözaltına alındı

Hakkında soruşturma başlatılan ve Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Levent'in tutuklandığı Ahbap Derneği'ne yönelik beşinci dalga operasyon başlatıldı.

Operasyona dair açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma kapsamında 53 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Operasyon kapsamında 47 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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Akın Gürlek, Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmaya dair sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Depremzedeler için yapılan bağışları kişisel menfaate dönüştürmeye yönelik hiçbir girişime müsamaha gösterilmediğini savunan Gürlek, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde, Ahbap Derneği üzerinden toplanan deprem bağışlarının akıbetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzce bu sabah beşinci dalga operasyon başlatıldı" dedi.

Gürlek, operasyonun; İçişleri Bakanlığı müfettiş raporları, özel denetim raporları, derneğin mali kayıtları ve envanteri, banka hareketleri, bilirkişi incelemeleri ile "etkin pişmanlık" hükümlerinden yararlanan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda elde edilen deliller üzerine gerçekleştirildiğini aktardı.

Gürlek söz konusu delillere dair şu bilgileri paylaştı:

"6 Şubat–31 Aralık 2023 tarihleri arasında depremzedelerimize ulaştırılmak üzere 4,3 milyar TL bağış toplandığı, bunun 4,2 milyar TL’sinin harcandığı; 950 milyon TL’nin ise nakit olarak çekildiği ve bu çekimlerden birinin tek seferde 500 milyon TL olduğu belirlendi.

29 şirket ve 7 şahıs şirketine toplam 1 milyar 757 milyon 547 bin 770 TL transfer edildiği; bazı yüksek tutarlı harcamaların karşılığında mal veya hizmet alımı bulunmadığı, yardımların nakliyesinden şahsi menfaat sağlandığı ve bazı yardımların kamu kurumlarına faturalarda belirtilenden eksik teslim edildiği tespit edildi."