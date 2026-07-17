Ahbap Derneği soruşturmasında 4 kişi daha tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden bir kısmının İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlandı.

Gün içerisinde jandarmadaki işlemleri tamamlanan bir şüpheli ile adliyeye sevk edilen toplam 12 kişi savcılıkta ifade verdi.

Savcılıktaki işlemlerin ardından şüphelilerden Arif Sevik, Berk Ulu, Berkant Acil, Erkin Köse, M. Sait Köse ve Mert Ulu tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Alev Tohumcu, Batuhan Coşkundeniz, Ceyda Köse, Çiğdem Acil, Gözde Aktı ve Sedat Konca ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

ANKA Haber Ajansı'nın verdiği bilgiye göre, şüphelilerden Arif Sevik, Berkant Acil, Erkin Köse ve M. Sait Köse çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi.

Haluk Levent’in kardeşi Berkant Acil, halihazırda Şile Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunuyordu.

Soruşturmanın kilit isimlerinden Alper Çelik adliyeye sevk edildi

DHA'nın haberine göre, dün noterde işlem yaptığı sırada gözaltına alınan soruşturmanın kilit isimlerinden Alper Çelik, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Haluk Levent tarafından kullanılan ve dernek kurucularından Alper Çelik'in hesaplarından 2020-2026 yıllarında 990 milyon lira bahis oynandığı ve yaklaşık 390 milyon lira kaybedildiği ifade edilmişti.

Soruşturma kapsamında derneğin ve bazı şüphelilerin mal varlıklarına el konulmuştu. Bu sabah da Oğuzhan Uğur dahil toplam 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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