Ağustosta ihracat arttı ithalat düştü: Dış açık 82 milyarı aştı

Dış ticaret açığı, ağustos ayında yıllık bazda yüzde 21,2 azalarak 8,8 milyar dolara geriledi. Ocak-ağustos arasını kapsayan 2023'ün ilk 8 ayındaki dış ticaret açığıysa yüzde 12,1'lik yükselişle 82,4 milyar dolara ulaştı.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ihracatın ithalatı karşılama oranıysa ağustosta 5,5 puanlık yükselişle yüzde 70,9'a çıktı.

Çekirdek denge de açık veriyor

2023'ün ağustos ayında 2022'nin aynı dönemine kıyasla, enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı 3,1 puan azalarak yüzde 79,7 olarak gerçekleşti. Enerji ve altın verileri hariç tutulduğundaysa, ihracatın ithalatı karşılama oranı sabit kalarak yüzde 91,3 olarak gerçekleşti.