Ağrı Belediye Başkanlığı'na AKP'li Metin Karadoğan seçildi

Ağrı Belediye Başkanlığı'ndan istifa eden AKP’li Savcı Sayan’ın yerine AKP’li meclis üyesi Mehmet Karadoğan seçildi.

DHA'da yer alan habere göre, Ağrı Belediyesi İl Genel Meclis Üyeleri tarafından yapılan oylama sonucunda 3’üncü turda 20 oy alan Metin Karadoğan, Ağrı Belediye Başkanlığı görevine geldi.

AKP'li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 2023 Milletvekili Genel Seçimi'nde milletvekili aday adayı olmak için AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile görevinden istifa etmişti.

Sayan, daha önce koruma altındaki çocukları teşhir etmesi, yurttaşlara hakaret etmesi ve son olarak Ağrı sokaklarında uzun namlulu silah taşıyan kişilerle yürüdüğü görüntülerle gündeme gelmişti.