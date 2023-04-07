Ağız ve diş sağlığı merkezlerinde randevu bulunamıyor: 'Kadro açılmalı'

Ağız ve diş sağlığı merkezlerinde (ADSM) personel sayılarının yetersizliği hastaların sağlık hizmetine erişimini güçleştiriyor. Yurttaşlar, ağız ve diş sağlığı sorunlarında yeterli kamu hizmeti alamıyor ve ADSM’lerde randevu bulamıyor.

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre, yeteri kadar “ağız ve diş sağlığı teknikeri” kadrosu açılmadığının altını çizen Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur, “Teknikerlerinin işlerini diş hekimleri yapıyor” dedi.

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 315 “ağız ve diş sağlığı teknikeri” alımının yapılacağını duyurmasıyla ilgili Uğur şunları söyledi:

"Alım yapılacak ‘ağız ve diş sağlığı teknikeri’ sayısının, alınacak toplam personele oranı sadece yüzde 1’dir. ‘Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin’ verimli işletilebilmesi için, bu alanda kadro açılması gerekiyor."