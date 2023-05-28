AGİT Seçim Gözlem Heyeti Başkanı: 2. turla ilgili bulgularımızı yarın paylaşacağız

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu Seçim Gözlem Heyeti Başkanı Jan Petersen, Cumhurbaşkanı ikinci turu seçimini Ankara'daki Kırkkonaklar Anadolu Lisesi'nde takip etti.

7 Nisan 2023 tarihinden bu yana seçim sürecini gözlemleyen ve Norveç'ten Büyükelçi Jan Petersen'in başkanlık ettiği heyet, 14 uzmanın olduğu bir ana gruptan oluşuyor. Sabah saat 08.00'de başlayan oy verme sürecini yerinde gözlemleyen ve süreç hakkında bilgi alan Petersen, şu açıklamayı yaptı:

Yarın saat 15.00'te basın açıklaması yapılacak

"Bugün gözlemlerimiz hakkında bir açıklama yapamayacağız çünkü ülkenin her yerine dağılmış 18 ekibimiz var ve onların bize tüm raporlarının gelmesi gerekiyor. Bu raporları inceleyip toparladıktan sonra konuşabilirim. Yarın saat 15.00'te bir basın açıklamamız olacak seçim süreciyle ilgili. Bu raporda da sürece ilişkin detaylı bilgilere ulaşabileceksiniz.

Birinci turda da buradaydık, ikinci turda da buradayız. Bu süreçle ilgili basın açıklamamız yapıldı. İlk basın açıklamamızda söylediğimiz her şey Mart ayının sonundan ilk tura kadar olan bulgularımızdı. İkinci turla ilgili bulgularımızı da yarın paylaşacağız. Şu an bulunduğumuz okulda sadece bir sandıkta gözlemde bulundum. Ve bir sandıktan aldığım gözlemle ilgili yorumları paylaşmam doğru olmaz. Bütün ekibimizden gelen gözlemlerimizi toplayıp, analiz edip, inceledikten sonra tam bir resim oluşacak. Bu yüzden bu bilgileri beklemeye ihtiyaç var.

'Bizim tavsiyelerimize uymak hükümete kalmış bir şey'

İlk turda yaptığımız gözlemleri ikinci turda da devam ettiriyoruz. Farklı insanlarla, farklı yerlerden, farklı partilerden ve farklı sivil toplum kuruluşlarından insanlarla görüşmelerimiz oldu ve olmaya devam etti ikinci tura kadar. Bizim tavsiyelerimize uymak hükümete kalmış bir şey. Bizim tavsiyelerimizin üzerine bir şeyi değiştirmek veya devam etmek hükümetin seçimi. Yarın basın açıklamamız olacak ama final raporumuz da 2-3 ay sonra tavsiyelerimizin olduğu ve tam bir incelememizin olduğu şekliyle yayınlanacaktır. Ve o zaman tavsiyelerimiz görünür hale gelecek. Son olarak söylemek isterim ki, biz tamamen Ankara merkezli bir heyet değiliz, ülkenin her yerine dağılmış 14 takımımız var ve onlardan da bütün raporlarımızı almamız ve görüşmelerimizi yapmamızın yanında onların da kendi görüşmeleri oluyor. Doğal olarak herkes kapsamlı bir bilgilendirme yaptığı için bu bilgilendirme sonucu raporumuzu oluşturup, sonrasında tavsiyelerimizi yayınlıyoruz."