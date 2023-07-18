Ağırel: 236 bin dolarlık ürün Türkiye Petrolleri'ne 2,1 milyon dolardan satılmış

Gazeteci-yazarı Murat Ağrıel, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın, Fransa merkezli, Ankara’da şubesi bulunan “Dowell Schlumberger” adlı firmadan 236 bin 500 dolar değeri olan ürünü, 2 milyon 162 bin dolara satın aldığını yazdı.

Ağırel, devlete ait Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın merkezinde olduğu bir satış sürecini köşesine taşıdı.

Ağırel, Dubai’de yerleşik bulunan, “Petroleum Equipment and Supplies FZE” adlı firmanın 16 Ocak 2023 tarihli (592153 numaralı fatura ile) Fransa merkezli, Ankara’da şubesi bulunan “Dowell Schlumberger” adlı firmaya satış yaptığını belirtti.

Ağırel, şöyle devam etti:

"Fatura muhteviyatı Japonya menşeli üç kalem eşya. Üç adet ürün için toplam tutar 254 bin 309 dolar gözüküyor. Faturanın üçüncü kalemindeki “Modular Insıtu Fluid Analyzer” isimli ürünün bedeli 236 bin 500 dolar.

Ne var bunda diyorsunuz değil mi?

Efendim Dowell Schlumberger firması aldığı bu malı 3 Temmuz 2023 tarihinde gümrükte devrediyor. Kime devrediyor? Türk Petrolleri Offshore Teknoloji AŞ’ye.

Kaça devrediyor?

2 milyon 162 bin dolara! O günkü kur 25,82 TL yazılmış faturaya. Türk Lirası olarak 57 milyon 493 bin TL’ye devredilmiş.

Yani faturanın üçüncü kaleminde 236 bin 500 dolar değeri olan ürün, Türk Petrolleri Offshore Teknoloji AŞ’ye 2 milyon 162 bin dolara satılmış.

Merak ettim. Firmanın Ankara ofisini aradım. Telefona bakan kişiye yetkili ile görüşmek istediğimi belirttim. Telefondaki kişi “Bağlayamıyoruz” dedi. “Yetkili kişi kim” diye sordum. Telefondaki, “İşimizi de söyleyemiyoruz mail gönderin” dedi. Cevap alamadım.

Merak ettim açıkçası 236 bin dolara satın alınan ürün nasıl 2 milyon 162 bin dolara satılmış öğrenmek istiyorum! Mutlaka açıklaması vardır, bakalım ne cevap alacağız..."