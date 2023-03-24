Ağıralioğlu hangi partilerden milletvekilliği için adaylık teklifi aldığını açıkladı

Düzenlediği basın toplantısı ile Millet İttifakı'nı hedef alan İYİP’li Yavuz Ağıralioğlu, partisinden milletvekilliği adaylığı için başvurmadığını açıkladı.

CHP-HDP görüşmesinin ardından “Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız" diyerek dikkatleri üzerine çeken Ağıralioğlu, Genel Başkan Meral Akşener’in başvurmasını söylemesi üzerine bunu yapabileceğini ifade etti ve “Ben partimden rahatsız değilim, partime ve genel başkanıma yapılandan rahatsız oldum. Ben adaylıktan bağımsız, partime çalışacağım. Emeklerim Cumhurbaşkanı adayına da gider” dedi.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk’e konuşan Ağıralioğlu seçimde kimi destekleyeceğine ilişkin sorulara şu yanıtı verdi:

"Seçimde ben partimi destekleyeceğim. Şerhlerimi yaptım. Milletvekilliği adaylığı için başvurmadım. Adaylık başvurusunda bulunmak birazcık nezaketsizlik olur diye düşündüm. Şundan dolayı: Partimizin bir kararı var. O kararı şerh ederek, partimi de koruyarak, kollayarak açıklamalarda bulundum. Şimdi bu şartlar altında genel başkanım 'Bir kararımız var; bu kararımızın hilafına olduğunuz için sizi aday yapamayız' diyebilir. Buna çok saygı duyarım. Ama 'Partimizin size ihtiyacı var, partimizle ilgili propaganda İşlerinde çalışırsınız. Adaylık müracaatında bulunabilirsiniz' derse başvurumu yapabilirim.

Cumhurbaşkanlığı propaganda sürecine katılamayacağımı düşündükleri için diyebilirler ki 'Bu şartlarda milletvekilliğine taşımayalım.' Başım üstüne. Genel başkan 'partinin ihtiyacı var; siz parti propagandası için çalışın' derse bu da benim başım üstüne. İYİ Parti'nin kuvvetli olması, parlamentoya kuvvetli girmesi, demokrasinin de kuvvetli nefes almasına imkan verecek."

Hangi partilerden adaylık teklifi aldı?

Ağıralioğlu, başka bir siyasi partiden adaylık teklifi alıp almadığına yönelik soruya da, "Doğrudur bana hem AKP'den hem MHP'den daha önce de teklifler gelmişti. Benim bakışım şu: Eğer bir milletvekili partisinden istifa ediyorsa, milletvekilliğinden de istifa etmeli. Ancak, parti, kuruluş ilkelerinden tamamen sapmışsa o zaman geçilebilir düşüncesindeyim" diye yanıtı verdi.