Ağıralioğlu CHP-HDP görüşmesini hedef aldı: 'İYİP, o oyla kazanmaktansa kaybetmeyi şerefi bilir'

İYİP Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, CHP-HDP görüşmesinin ardından Emek ve Özgürlük İttifakı'nın seçimlerde cumhurbaşkanı adayı göstermeyeceğini duyurması üzerine açıklamalarda bulundu.
Ağıralioğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Bu yarışı bunca yanlışın içerisinde 60-40, 70-30 bitirebilecek bir mutabakat aramalıyız. 50’yi 1 geçmek duygusu muhafeleti kirletecek dedik. Dediğimizi bulduk. Seçmen 30 milyona 30 milyon gelse 1 oyla iktidar belirlenecek olsa dedik, o oy çocuklarımızın katilini methediyorsa dedik, o oyla kazanmaktansa kaybetmeyi şerefi bilenlerin partisidir İyi Parti.
'Kaybederiz korkusuna itiraz ettik'
- Kemal Bey dahil tüm adaylara ilk ikazımız, 50’yi 1 geçmek değil; tüm yolları mubah saymak değil. Hükümeti tenkil ederken, iktidarda kalmak için her yolu mubah görüyor diyen muhalefetin, iktidar olması için bakanlık dağıtmasını ahlaklı bulmuyoruz dedik.
- Önce kaybederiz korkusuna itiraz ettik. Sonra kaybederiz korkusuna rağmen adaylık iradesinin bu şekilde dayatılmasına karşı çıktık. Buna ilaveten belediye başkanlarının adaylığının baskılanmasına karşı çıktık. Seçmene haksızlık olduğunu söyledik.
'Pusu kurulmuş bir partiyiz'
- Umut olarak kurulmuş masanın başka bir gündemle iktidar heveslerinin aparatı olarak dönüştürülmesine karşı çıktık. Biz umut olarak kurulmuş bu masada, ümitlerine pusu kurulmuş bir partiyiz.
- Biz kimsenin mezhebine inancına hürmetsizlik edecek kadar kalbi kararmış değiliz. Ama süreci doğru yönetemediğimiz için İyi Parti’nin 5 yıllık emeklerinin iktidar olma heveslerine itiraz ettik.
- Bu sürecin içerisinde İYİ Parti susan taraf oldu. Şimdi bir sürü troll şu anda klavyesinin başında tembihlenmiş insan hakaret ediyor.
'HDP’nin dahil olduğu denklemde olmayız'
- HDP, Kılıçdaroğlu lehine aday çıkarmayacaklarını açıkladı. HDP’nin içine dahil olduğu bir denklemde, terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız.
- Devlete katil derken gösterdiğiniz cüretkarlığı PKK’ya katil derken göstermediniz. Bütün oyunuza talibiz sizi de muhatap almıyoruz diyorsunuz. Siz problemli insanlarsınız. Ordusuna katil diyen insanlarsınız. Terör denince Kürt denmesine müsaade etmeyeceğiz.
'İYİP’ten kimse özür dilemedi'
- Ben terörün gölgesinin düştüğü yerde devletin makamlarının örselenmesine razı değilim. ‘Cumhurbaşkanı olacağım’ diye devletin makamlarının bu şekilde pay edilerek insanların heveslerinin kendi heveslerine dönüştürmenin doğru olmadığını düşünüyorum. İyi Parti’nin emekleri ziyan edildi, İyi Parti’den kimse özür dilemedi. İktidar olmadan bu kadar nezaketsizliği, tahammülsüzlüğü iktidar olunca milletimiz için tehlike görüyorum.
'Oyunuza talibiz, sizi muhatap almıyoruz'
- Oyunuza talibiz ama sizi muhattap almıyoruz. (HDP’ye)
- Ben terörün gölgesinin düştüğü yerde devletin makamlarının örselenmesine razı değilim. İyi Parti’den kimse özür dilemedi. Kemal Bey’in adaylığının dayatmasına itiraz ediyorum.
- HDP, Türk siyasetinin şantajcısına dönüşmüştür.
'Bedelini ödemeye hazırım'
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Ben partim adına değil kendi adıma konuşuyorum, bedelini ödemeye razı olduğum için bu kürsüdeyim. İtirazlarımın sonuçlarının İyi Parti içinde bir bedeli olacaksa bu bedeli de ödemeye hazırım.