Ağaoğlu'ndan yeni yağma projesi: 'Ayrıcalıklı kent' kurma peşinde

AKP döneminde servetine servet katan müteahhit Ali Ağaoğlu, Muğla’nın Milas ilçesinde "kent projesi" yapmak istiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yargının iptal kararına rağmen projeyi yeniden değerlendirdi. Bölge sakinlerinin karşı çıkmasına karşın yapılmak istenen projeye ilişkin şikâyet ve öneriler sunulması için 10 gün süre tanındı.

BirGün'den Aycan Karadağ'ın haberine göre, Ali Ağaoğlu’nun sahibi olduğu Akdeniz İnşaat, 9 milyon 700 bin metrekarelik arazide 16 bin kişilik ‘kent projesi’ inşa etmek istiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, projeye ilişkin 2 Mayıs 2021’de ‘çevresel etki değerlendirme (ÇED) olumlu’ kararı verdi. Bunun üzerine de Milas Belediyesi, projeye ruhsat verdi. İnşaat çalışmasını tepkiyle karşılayan Muğla Çevre ve Ekoloji Politikaları Derneği (MUÇEP) ‘ÇED olumlu’ kararının iptali için dava açtı. Muğla 2’nci İdare Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme, ‘ÇED olumlu’ kararını iptal etti. Bunun üzerine Milas Belediyesi de ruhsatı iptal etti. Fakat Akdeniz İnşaat, projeyi yapmak için bir kez daha başvuruda bulundu. Bakanlık, proje için 24 Nisan tarihinde İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısı gerçekleştirdi. Bakanlık, toplantı sonrası nihai kararını vererek şikâyet ve öneriler için 10 günlük süre verildiğini açıkladı.

ÇED raporu yeni değil

MUÇEP avukatı Betül Sümer Cinmen, projenin sürecine ilişkin şunları anlattı:

“Dernek olarak projeye karşı açtığımız davayı kazandık. Buna rağmen şirket yeniden başvurdu ve Bakanlık bu projeye onay verdi. Şirketin yeni ÇED raporu diye sunduğu rapor pek yeni değil. Daha önceki ÇED raporundaki hiçbir eksiklik giderilmemiş. Su sorunun nasıl karşılanacağı belli değil. Çözüm önerileri bilimsel değil. Bilirkişi raporlar ortada. Biz davamızı açacağız."

'Bölge halkı bu projeyi istemiyor'

Bölge halkının projeye karşı olduğunu söyleyen Cinmen "İDK toplantısında itirazlarımızı ilettik. Bu süreçte aynı zamanda kurum görüşleri de toplanıyor. Kurumlar eğer olumlu görüş verirlerse onlara da itirazlarımızı edeceğiz. Mücadelemiz sürecek. O bölge bu tarz yapılaşmaya hukuki anlamda uygun değil. Alan, yüksek korumalı bir alan ve aynı zamanda sulak bölge. Bölge halkı bu projeyi istemiyor” dedi.

3 bin 683 konut, 230 odalı golf oteli

Proje 25 ayrı bölümden oluşuyor. Projeyle 3 bin 683 konut, 230 odalı golf oteli, 505 odalı spa oteli, 255 odalı apart ve 510 odalı bir grand otel yapılmak isteniyor. Ayrıca altı adet günübirlik tesis, bir adet golf sahası, havuzlar, AVM, spor salonları, okul ve sağlık birimleri gibi onlarca bina ve tesis inşa edilmek isteniyor. Proje alanı Mandalya Körfezi’nin kıyısında koruma altındaki birinci derecede doğal ve arkeolojik sit bölgesi içerisinde kalıyor. Bölgede ayrıca, Milas Metruk Tuzlası Sulak Alanı Ekolojik Etkilenme Bölgesi ve Metruk Tuzla Tampon bölgesinin yanında Bargilya Antik Kenti, Halep Çamı Doğal Tabiat Koruma alanı bulunuyor.