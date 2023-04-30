Bakanlık’ta halk plajı vurgunu!

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Antalya’daki Phaselis antik kentinde yapımı devam eden iki ayrı halk plajı projesiyle ilgili tartışmalar sürerken plajı işletecek olan Bakanlık bünyesindeki TURAŞ A.Ş’nin önceki genel müdürü Tayhan Şimşek, kurumdaki usulsüzlük ve yolsuzluklara ilişkin açıklamalar yaptı. Şimşek, kurumdaki bazı yolsuzluk ve rüşvet belgelerini de açıkladı. Antalya’da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şimşek, Bakan Ersoy’un talimatıyla Ağustos 2022’de TURAŞ’a genel müdür olarak atandığını ancak kurumdaki yolsuzluklarla ilgili hazırladığı rapor nedeniyle istifaya zorlandığını belirterek, “Raporların içerikleri ağırlaşmaya başlayınca ‘yukarı’ taraftan çok beğenilmedi ve istifa etmem karşılığında Lara Düğün Salonunun tarafıma verilmesi teklif edildi. Ben hayır dedim, bundan sonra da yalnızlaştırma ve istifaya zorlanma süreci oldu” diye konuştu.



TURAŞ A.Ş, Kültür ve Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren bir şirket. Bakanlık bünyesindeki TUDAV VE DÖSİM gibi kuruluşlar TURAŞ’ın ortakları arasında. Turizm bölgelerinde atık su arıtma hizmeti veren TURAŞ, son yıllarda halk plajı işine de yöneldi. Antalya, Çeşme, Bodrum gibi sahillerde TURAŞ’a bağlı 13 halk plajı bulunuyor. Ancak daha önce kayyum atanan kurumu iki aydır ülke gündeminde tartışma konusu haline getiren süreç Antalya’daki Phaselis antik kentinin koruma sınırları içerisinde inşa edilen iki yeni halk plajı projesi ile başladı.

Phaselis'te silahlı asker eşliğinde halk plajı ısrarı

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 47 milyon artı KDV bedelle 30 Ocak’ta ihale ettiği halk plajı projesi, Phaselis antik kentinin koruma sınırları içerisinde yer alan ve 1. derece arkeolojik sit alanı statüsündeki Alacasu ve Bostanlık koylarını kapsıyor. Yörede yaşayan vatandaşlar ile meslek odalarının yargıya taşıdığı proje hakkında Antalya 3. İdare Mahkemesi 13 Nisan’da yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı, projeye dayanak oluşturan 13 Ekim 2022 tarihli Koruma Kurulu kararını kapsıyor. Ancak yargı sürecine rağmen jandarma ve komandolar eşliğinde inşaatın devam etmesi ve seçime kadar bitirileceği belirtilmesi tepki çekiyor.

'Kimi kimden koruyorsunuz?'

TURAŞ A.Ş tarafından işletilecek olan Phaselis’teki halk plajlarında bu şekilde inşaata devam edilmesini eleştiren kurumun önceki genel müdürü Tayhan Şimşek, “Ben oradaki inşaatın jandarma tarafından korumaya alınmasını doğru bulmuyorum. Kimi kimden koruyorsunuz? Oraya bu şekilde güvenlik şeridi çekilmesi doğru değil” dedi.

‘Raporun ardından istifa etmem için düğün salonu teklif edildi'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un talebiyle Ağustos 2022’de TURAŞ A.Ş’ye genel müdür olarak atandığını ve kurumdaki sorunların çözümüne ilişkin çalışma başlattığını anlatan Şimşek, “Bizzat Bakan Bey’in talimatıyla işleyiş ve denetim raporları hazırladım. Bu raporları hazırlarken bazı noktalarda sorunlarla karşılaştım. Bu problemler yukarı doğru gitti. Raporları hazırlarken süreç iyi ilerliyordu. Hazırladığım raporları da Teftiş Kurulu ile günlük olarak paylaşıyordum. Raporların içerikleri ağırlaşmaya başlayınca ‘yukarı’ taraftan çok beğenilmedi sanırım. Ondan sonra istifa ettirilmem ve istifa süreci başlatıldı. İstifa etmem karşılığında Lara düğün salonunun tarafıma verilmesi teklif edildi. Ben ‘hayır’ dedim. Bundan sonra da yalnızlaştırma ve istifaya zorlanma süreci oldu” iddialarını dile getirdi.

TURAŞ A.Ş’nin önceki genel müdürü Tayhan Şimşek.

‘Altyapılara girince rapora son vermem istendi'

Antalya’da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şimşek, kurumdaki sorunlu işleyiş hakkında hazırladığı raporların ardından yaşadıklarını ise şöyle anlattı: “Hazırladığım raporlarda yukarıdaki insanlar da işin içine giriyordu. Plajlardaki inceleme ve denetimleri bitirip altyapılara girdim. Burada büyük sorunlarla karşılaşınca bu konuda geri adım atmam istendi. Rapora son vermem istendi. Burada bir baskı oluştu” ifadelerini kullandı.

47 milyona ihale edilen Phaselis projesine 22 milyonluk maliyet

Son günlerde gündemden düşmeyen Phaselis antik kentindeki halk plajı inşaatı ve ihale süreciyle ilgili de açıklamalarda bulunan TURAŞ’ın eski genel müdürü Şimşek, görev yaptığı dönemde hazırladığı yaklaşık maliyet çalışmasında projenin 22 ila 25 milyon civarında bütçesi olduğunu belirterek, “TURAŞ’ın geçmişte kendi yaptığı plajlar da var. Bu plajı biz yaparsak maliyeti ne olur gibi bir çalışma yaptık. O çalışmada da ben daha önceki yaptığımız plajlarla ilgili elimizde doneler vardı, bunlardan yola çıkarak şirketlerden teklifler aldık. Bir maliyet çalışmasıydı. Bu çalışmada Phaselis’te yapılması 22 ila 25 milyon TL tutarında bir maliyet hesapladık. Benim şirketlerden aldığım teklifler EKAP’a girilmiş resmi teklifler değil.”

Phaselis ihalesi de Bodrum'da yaşananlarla aynı

Phaselis’teki projenin 47 milyon +KDV bedelle ihale edilmesiyle ilgili soruya da yanıt veren Şimşek, “Daha sonra Bakanlık Yatırım İşletmeler üzerinden ihaleye çıkmış. Arada oluşan bu kadar fiyat farkını şöyle değerlendirebiliriz: Bodrum 3. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2020/24 sayılı dosyasına konu olan plajda bilirkişi raporuna göre ihale bedeliyle ödenen miktar arasında 3 milyonluk fark var. Burada yaşanan bazı konuların Phaselis örneğinde de aynı olduğunu düşünüyorum” dedi.

‘Jandarmanın gelmesinden Bakan Bey'in bile haberi olduğunu düşünmüyorum'

İhalelerdeki yüksek fiyat farklarını nasıl değerlendirdiği sorusunu da yanıtlayan Şimşek, TURAŞ’ın bakanlık bünyesinde bir şirket olduğunun altını çizerek, Bakanlık içerisinde iktidara bağlı siyasi bir yapılanma bulunduğuna işaret ederek bunun araştırılması gerektiğini dile getirdi: “Benim görev yaptığım dönemde TURAŞ’ta bir şahıs vardı. Bu şahsı Google’dan aratınca 15 Temmuz öncesinde vukuatları olduğu görünüyor. Basın bunu araştırmalı. Ben bu işlerde biraz bu şahsın parmağı olduğuna inanıyorum. Şunu da açıkça söyleyeyim; oraya (Phaselis’e) jandarma gelmesinden Bakan Bey’in bile haberi olduğunu düşünmüyorum.”

Belek ve Kadriye plajlarında döviz vurgunu

Görev yaptığı dönemde TURAŞ’ın işlettiği Antalya’daki Belek ve Kadriye plajlarında hesaplarda döviz girdisi bulunmadığına dikkati çeken eski genel müdür Şimşek, yaptıkları incelemede plaj işletmelerinde düşük fiyattan döviz alındığını ancak bozdurarak haksız kazanç elde edildiğini tespit ettiklerini belirterek şöyle konuştu: “Başlangıçta bu kadar büyük sorunlarla karşılaşacağımı ben de bilmiyordum. Ben başladığım noktadan itibaren hiçbir zaman siyasi bir amaç gütmedim. Mesleğimi yapmaya çalıştım. Mesleğim muhasebecilik ve otel yöneticiliğiydi. Bu alanda bir sorun olduğunda sorunları çözmeye, iyileştirmeye çalışırsınız.”

'Binalar bakanlığın ancak işletmeler kiraya veriliyor'

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’un Phaselis’de yapılan plajları bakanlığın işleteceğini, üçüncü şahıslara ya da firmalara kiraya verilmeyeceğine ilişkin açıklamasına da değinen Şimşek, “Binalar bakanlığın olabilir ancak içindeki işletmeler kiraya veriliyor” dedi.

İşletmecinin kurum personeline verdiği 50 bin TL tutanağa girdi

TURAŞ’ın eski genel müdürü Şimşek’in açıkladığı belgeler arasında kurumdaki rüşvet çarkını gözler önüne seren banka dekontları ve tutanaklar da yer alıyor. TURAŞ’a bağlı Antalya Serik’teki Kadriye Halk Plajı’nda yapılan incelemede ortaya çıkan yolsuzluk ve rüşvet tutanakla kayıt altına alındı. 24 Ağustos 2022 tarihli tutanakta, plajda işletmecilik yapan üçüncü şahıslardan kurum yöneticilerinden birine 50 bin lira elden para verildiği belirtiliyor. Aynı tutanakta Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan’ın talimatıyla işletmeler açılıp kapatıldığı iddiasına yer veriliyor.

‘Kişisel verilere ulaşan, hakime talimat veren şahıs kim?'

TURAŞ’ın eski Genel müdürü Tayhan Şimşek’in hazırlayıp Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu’na sunduğu raporda, şirkette görevli kişilerin banka hesapları ve mal beyanlarının kontrol edilmek istendiği ancak bunun tehdit yoluyla engellendiği öne sürülüyor. F.K. adlı kişinin bakanlıktaki görevinin de sorgulandığı raporda, “Bu şahıs, ‘Bakan müşaviriyim’ diyerek ortada gezmektedir. Şahsın geçmişi belliyken kişilerin kişisel verilerine bir telefon ile ulaşan ve hâkime talimat veren bu şahıs kimdir?” ifadelerine yer veriliyor.