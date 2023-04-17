TKP'den Phaselis kararına tepki: 'Peşini bırakmayacağız'

Bugün Phaselis’e Dokunma Hareketi’nin çağrısıyla Bostanlık Koyu’nda bir araya gelindi. Türkiye Komünist Partisi Antalya Milletvekili adaylarının da yer aldığı buluşmada 1. Derece arkeolojik sit alanı olan Alacasu ve Bostanlık Koyları’nda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından özel bir şirkete ihale edilerek yürütülen projenin alanın doğal ve tarihsel değerlerine kalıcı zararlar vermekte olduğu vurgulanırken projenin durdurulması talebi yinelendi.





Phaselis Antik Kenti’nin de bulunduğu 1. Derece arkeolojik sit alanında 6 Şubat depreminin hemen ertesi haftasında başlatılan projeye karşı itirazlar devam ediyor. Daha önce Phaselis’e Dokunma Hareketi’nin çağrısıyla Alacasu (Cennet) Koyu’nda bir araya gelerek tepkilerini dile getiren halk, bu sefer de projenin parçası olan bir diğer koyda, Bostanlık Koyu’nda bir araya geldi.



Yapılan basın açıklamasında Phaselis’e Dokunma Hareketi adına konuşan Erdal Elginöz, Bostanlık Koyu’na çekilen güçlü şebeke elektriğinin buraya büyük bir işletme yapılacağı şüphesini doğurduğunu belirterek bugün gazeteci Yusuf Yavuz tarafından yapılan habere şu sözlerle dikkat çekti: “İhale süreci ile ilgili şüphelerimiz artarken, az evvel aldığımız habere göre; Gazeteci Yusuf Yavuz’un bugün yayınlanan haberine göre; TURAŞ’ın eski genel müdürü Taylan Şimşek ‘Biz Phaselis’i 25 milyona ihaleye çıkaracaktık, şimdi 47.7 milyona çıkmış, bu araştırılmalıdır.’ dedi. Alacasu ve Bostalık Koyları’ndaki bu tahribat abidesi projelerin iptal edilmesinin mücadelesini bırakmayıp, takipçisi olacağımıza söz veriyoruz.” dedi





Alanda bulunan Türkiye Komünist Partisi Antalya Milletvekili adayları Bilal Doğan ve Nazlı Ece Mutlu, ‘Piyasacı patron düzenine karşı bir adım geri atmayacak, halktan çalınanların peşini bırakmayacağız.’ diyerek projenin derhal iptal edilmesi taleplerini vurguladılar.